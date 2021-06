Nadine repareert wielrenfietsen: 'Als vrouw kun je prima functioneren in de fietswereld'

"Als vrouw moet je er toch niet aan denken dat je een lekke band krijgt en je je vader of vriend moet bellen om je band te plakken?", meent Post. Ze besloot om samen met Velodroom in Roden een workshop voor vrouwen op te starten zodat ook zij zelfredzaam worden. Er bleek veel vraag naar te zijn: twee geplande avonden voor de workshop werden al snel vier. Gisteravond was de laatste.

"Door het coronavirus zie je dat veel vrouwen zijn beginnen te fietsen", vertelt Post. "Vaak weten ze niet hoe je een wiel los krijgt van de fiets of hoe je een band moet plakken. Dat is iets wat ze leren tijdens de workshop. Ze kunnen het allemaal. Ik heb nog niemand naar huis laten gaan die dat niet kon."

(verhaal gaat verder onder de foto)

Nadine Post uit Veenhuizen sleutelt graag aan fietsen (Rechten: Eigen foto)

Doen wat je leuk vindt

Jarenlang heeft Post ervaring opgedaan bij een fietsenmaker in Assen. Ook heeft ze na lang twijfelen de opleiding fietstechniek gedaan. Een opleiding onder haar niveau, zoals ze zelf zegt, "maar uiteindelijk koos ik er wel voor, want je moet doen wat je leuk vindt hè?"

Inmiddels is Post naast fietsenmaker ook hoofdmechanieker bij de vrouwenwielerploeg GT Krush Tunap. Zij doet het beheer van de fietsen. Post: "Als iemand valt, gaat de fiets met mij mee naar huis. Er gebeurt niets met die fietsen zonder dat ik het weet." Met de ploeg zat ze dit jaar onder andere in Spanje en Servië. De komende tijd zijn de wedstrijden dichter bij huis. Volgend weekend gaat ze naar België en verder zit ze veel in Nederland.

Van je hobby je werk maken

Ze heeft nu al alles bereikt wat ze wil bereiken. Ze heeft een baan in de fietsbranche: "Ik kan zeggen dat ik van mijn hobby mijn werk heb gemaakt." In de toekomst wil Post zo veel mogelijk leren, zodat ze een van de betere monteurs wordt. "Het enigste wat ik nog zou willen laten zien is dat je als vrouw prima in deze wereld kan functioneren. Het is een fantastische branche."