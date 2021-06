Wat voor weer is het tijdens de TT?

Het TT-weekend is begonnen. Vanochtend rijden de coureurs hun eerste rondjes op het circuit in Assen. Morgen zijn de kwalificaties en op zondag wordt er geracet. Wat voor weer kunnen de paar duizend bezoekers verwachten?

De trainingen beginnen vanochtend met zonneschijn, maar al snel wordt het bewolkt. "We krijgen een warme dag met overal 21 tot 22 graden", verwacht RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. "De zwakke zuidwestenwind wordt matig." Waarschijnlijk blijft het droog, maar een bui in de namiddag wordt niet uitgesloten.

Zaterdag kans op regen

Morgen - tijdens de kwalificaties - is het overwegend bewolkt, maar laat de zon zich af en toe zien. "En bij weinig wind stijgt de temperatuur al snel", aldus Van der Zwaag. "In de middag halen we met gemak 23 tot 24 graden." Wel waarschuwt de weerman voor een enkele bui in de middag. "Die kan stevig zijn."

Zonnige en zomerse racedag

En dan zondag, de dag van de races. De 11.500 toeschouwers moeten dan niet vergeten om hun zonnebril mee te nemen en zich goed in te smeren. "We krijgen een zomerse zondag met zonnige perioden en maxima zo rond de 25 graden", zegt Van der Zwaag. In de middag kan er wat bewolking ontstaan, maar de verwachting is niet dat die het TT Circuit halen.

"Oftewel, een warme TT, maar zaterdag even een parapluutje meenemen", aldus weerman Van der Zwaag.