Rademakers Gieterij in Klazienaveen vraagt faillissement aan

Volgens Werner Velthuis, sinds drie maanden algemeen directeur, zat het bedrijf al wat langer in financieel zwaar weer. "De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met financiers om krediet te krijgen. Afgelopen woensdag werd duidelijk dat het niet ging lukken", zegt Velthuis.

'Symbool van de maakindustrie'

Over de aanleiding voor de faillissementsaanvraag wil hij niet te veel kwijt. "Er spelen meerdere factoren een rol. Ook de coronacrisis heeft er wellicht wat mee te maken." Vanwege de geldproblemen krijgt het personeel deze maand geen salaris, zegt de directeur.

"Het was een dreun voor het personeel, net als voor mij toen ik woensdag opeens te maken kreeg met een nieuwe realiteit", vervolgt de directeur. "Rademakers Gieterij is een iconisch bedrijf met een enorme geschiedenis. Het is een symbool van de maakindustrie in Zuidoost-Drenthe."

Kleine stapjes

Velthuis was aangetrokken om het bedrijf uit de problemen te helpen. "We hebben ook wel stapjes gemaakt, maar bepaalde dingen kun je niet in een paar dagen veranderen en al helemaal niet als je het moeilijk hebt. Een olietanker is nu eenmaal minder wendbaar dan een rubberbootje."

Dinsdag spreekt de rechtbank naar verwachting het faillissement uit en wordt er een curator benoemd. Of er een doorstart komt, kan Velthuis nog niet zeggen. "Dat is speculeren, want de curator is straks aan zet."