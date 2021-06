50Plus Drenthe verbolgen over afsplitsing Emmer fractie: ‘Onbetrouwbaar’

50Plus Drenthe is alles behalve blij met het verrassende nieuws dat de Emmer fractie zich afscheidt. Dat laat 50Plus Drenthe weten in een verklaring.

Gisteren kondigde de Emmer fractievoorzitter Johan Grethe aan dat zijn fractie (hij en negen andere partijleden, red.) zich afsplitst van 50Plus en verder gaat als 50P-Emmen. Grethe en de zijnen kwamen tot hun besluit, omdat ze de interne ruzies bij de partij zat waren. De partij had in de ogen van de Emmer voorman als gevolg daarvan weinig politieke toekomst meer.

Het vertrek verbaast de provinciale fractie echter niet, schrijft voorzitter Marinus Kasteleijn. "Eerlijk gezegd lost het voor ons een enorm dilemma op. Grethe was tweede keus. Nadat hij de taak van fractieleider heeft overgenomen van Jan Fonhof werd 50Plus steeds minder zichtbaar binnen de gemeenteraad van Emmen. Erger nog, wij hoorden van meerdere kanten dat hij niet serieus werd genomen als raadslid."

Verder wordt de Emmenaar beschuldigd van zetelroof en zou hij onbetrouwbaar zijn. Kasteleijn kan verder geen begrip opbrengen voor de reden voor Grethe en de rest om op te stappen. "Hij heeft zich nooit negatief uitgesproken over de gang van zaken."

Creativiteit ver te zoeken

50Plus is in ieder geval van plan om volgend jaar in Emmen wel mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen. De partij gaat niet akkoord met de naam van de nieuwe partij die veel wegheeft van 50Plus. "Waaruit alleen al blijkt dat de creativiteit van Johan Grethe en zijn meelopers ver te zoeken is." Het hoofdbestuur van 50Plus gaat hier volgens Kasteleijn nog actie op ondernemen.

Johan Grethe noemt de reactie van Kasteleijn vals. "Dit voelt als natrappen." Van zetelroof is volgens hem geen sprake. "Ik en de volledige steunfractie zijn opgestapt. Er was niemand om die plek te vullen."

Geen trek in ruzie

Voor de rest wil Grethe er niet veel meer woorden aan vuil maken. "Ik kan ook een boekje opendoen over hem, maar ik heb geen trek in ruzie." Had hij de fractie van 50Plus Drenthe in dat geval niet beter alvast van tevoren inlichten over zijn besluit? "Daar sta ik even met de mond vol tanden. Het is een lang proces geweest waarbij we als Emmer fractie alles uitgebreid hebben besproken. Gezamenlijk kwamen we tot dit besluit waar vele slapeloze nachten aan vooraf zijn gegaan."