Rondje TT: start in Rolde en gevaarlijke zandweg in Borger

Want de allereerste TT ging in 1925 van start op de Grote Brink in Rolde. "De TT was een initiatief van de Motorclub Assen en Omstreken", vertelt Egbert Braakman, die veel over de TT weet. "In 1924 was de verkeerswet veranderd, waardoor het mogelijk werd om een wedstrijd met motoren te houden."

Op 11 juli vertrokken in totaal 35 deelnemers, verdeeld over drie klassen: 250cc, 350cc en 500cc. "Het parcours was 28,4 kilometer lang", zegt Braakman. De race ging van Rolde naar Borger, vervolgens naar Schoonloo, om via Grolloo weer terug te keren in Rolde.

Vergeleken met nu zaten de coureurs in die tijd veel langer op de motor. "De 250cc moest acht ronden rijden, dat was in totaal iets meer dan 225 kilometer. De 350cc en 500cc reden tien rondjes, in totaal 284 kilometer. De MotoGP rijdt vandaag de dag ongeveer 120 kilometer. Vroeger waren ze wel drie uur onderweg."

De zandweg in Borger

De route van 1925 zou uiteindelijk maar één keer gereden worden. En dat had alles te maken met een specifiek weggetje in Borger, weet Jans Polling. "Ze kwamen van een grindweg, moesten dan een heel scherpe bocht maken en gingen verder op een zandweg van 2,5 kilometer. Dat was harstikke gevaarlijk, in het midden zat ook nog een bultje. Daar joegen ze overheen."

Op de zandweg mocht niet ingehaald worden, iets wat de coureurs niet konden waarderen. Na de eerste TT werd aan de toenmalige gemeente Borger gevraagd of die weg niet verhard kon worden. Maar de gemeente was onverbiddelijk: dat ging niet gebeuren. En dus werd van 1926 tot en met 1954 uitgeweken naar Assen en Hooghalen.

De oorspronkelijke route had volgens Polling meer gevaarlijke stukken. "Ze gingen toen ook als idioten over een bruggetje met houten planken", vertelt Polling. "Ene Van Driel maakte van tevoren een testrit, ging onderuit en brak z'n been."