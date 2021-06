Raad Assen eist meer ambitie van wethouder met bouwen in Kloosterveen

Een wijzigingsvoorstel, een zogeheten amendement, ligt klaar voor volgende week donderdag als de Omgevingsvisie definitief afgetikt moet worden. Als de wethouder voor Kloosterveen niet met meer over de brug komt, dient de ChristenUnie dat amendement in en vele partijen zullen dat steunen.

'Assen nog mooier'

De partijen willen stuk voor stuk meer ambitie, als het gaat om woningbouw in Assens jongste wijk Kloosterveen, waar momenteel 4000 huizen staan. Vooral omdat er vorige week voor 47 kavels 261 belangstellenden waren, waarvan er uiteindelijk 214 teleurgesteld werden. Die vielen af na een loting om de kavels.

In de nieuwe Omgevingsvisie 'Assen nog mooier', zet de gemeente tot 2040 de lijnen uit voor de toekomst van de stad. Waar is plek voor wat en hoeveel, daar draait het om. Plannen voor woningbouw nemen in de toekomstvisie een voorname plek in en blijken een stevig discussiepunt.

Oppassen voor gevolgen bestaande stad

Wethouder Karin Dekker (GroenLinks), wil vooral eerst verder bouwen in de bestaande stad, als het nieuwste deelplan Kloosterakker gevuld is. De weilanden aan de oostkant weer verder intrekken, wil ze niet. Na 2030 moet Assen eerst maar eens goed kijken wat de behoefte precies is voor wonen in Kloosterveen, voordat de gemeente meer uitbreidingsambities voor de wijk op papier zet, vindt ze. De fracties van haar eigen partij en D66 zijn het met haar eens.

Wethouder Dekker wil vooral bouwen straks in de stad, zoals in het havengebied, waar ambitieuze plannen voor zijn (Rechten: RTV Drenthe/Margriet Benak)

"Je moet met heel veel bouwen in Kloosterveen toch wel oppassen wat de gevolgen zijn voor de bestaande stad en de wijken. Daar hebben we ook plannen. Er zijn allerlei wijkrenovaties waarbij oude huizen plaats maken voor kleinere wooneenheden. We willen graag de leegstand in de winkelstraten in de binnenstad oplossen en eindelijk aan de slag met het Havenkwartier. Mijn zorg is dat doorbouwen in Kloosterveen ten koste gaat van de stad en het havengebied", waarschuwt Dekker.

Schertsvertoning

Maar volgens de PvdA kunnen beide plannen, zowel bouwen in de stad als in Kloosterveen, prima samengaan. "Het één hoeft het ander niet uit te sluiten. We moeten voorkomen dat Assenaren straks hun heil gaan zoeken in Groningen, omdat ze hier niet kunnen bouwen waar ze graag willen. Ik hoor nu al van jonge gezinnen dat ze in Groningen gaan kijken, omdat hier geen plek is", aldus PvdA-raadslid Albert Smit.

Volgens Smit 'schreeuwt de markt' om nieuwe huizen . "Het is een schertsvertoning dat vorige week bij het nieuwste bouwplan in Kloosterveen, Kloosterakker, dik tweehonderd mensen teleurgesteld moesten worden, omdat ze uitgeloot waren voor een kavel. Tot 2030 nog 2500 tot 3000 woningen bouwen in Assen, dat is te weinig. Dat doet geen recht aan de positie van Assen. Kom op met die ambitie, we zijn toch zeker de provinciehoofdstad", stelt PvdA-raadslid Albert Smit.

Door vergrijzing trek naar de stad

Ook ChristenUnie-raadslid Cor Staal hamert er al maanden op dat de bouw-ambitie voor Kloosterveen 'flink opgeschroefd' moet worden. "Er wordt een sterke groei verwacht, er is nu al een chronisch tekort aan huizen." Wethouder Dekker voorziet door de vergrijzing vooral een groeiende vraag naar kleinere wooneenheden in het stadscentrum, zonder grote tuin dichtbij alle voorzieningen, en met openbaar vervoer om de hoek. Staal vindt dat 'onzin'. "Alsof oudere mensen niet in een wijk als Kloosterveen willen wonen. Daar zijn ook allerlei voorzieningen."

Volgens Dekker zetten de partijen het 'probleem rond Kloosterveen' zwaarder aan en zet de Omgevingsvisie 'beslist geen stop op bouwen in Kloosterveen'. "Kloosterveen staat niet op slot na 2030. Dat is een misvatting. Maar pas als er voldoende vraag is naar zo'n woonmilieu, dan gaan we verder bouwen. We willen toch ook graag dat de bestaande stad overeind blijft?"

Op landbouwgrond aan de Asserwijk staat sinds vorig jaar een zonnepark, maar nog veel meer in het buitengebied wil de raad niet (Rechten: RTV Drenthe/Margriet Benak)

'Zoekgebieden voor zonneparken eruit!'

Behalve Kloosterveen zit er nog een pijnpunt in de Omgevingsvisie dat de wethouder moet oplossen. Dezelfde partijen die Dekker een gebrek aan bouwambitie verwijten, willen dat het buitengebied wordt geschrapt als toekomstig zoekgebied voor 'projecten voor grootschalige energieopwekking', zoals zonneparken en windmolens.

Niks daarvan, zeggen vooral CU, VVD, Stadspartij PLOP en 50PLUS. Ze willen vooral inzetten op zonnepanelen op daken en geen plannen erbij voor grootschalige zonneparken, behalve de elf projecten die al in de pijnlijn zitten. "Zodra er in die Omgevingsvisie een molentje staat ingetekend of een zonnepark, dan zitten we er straks aan vast. Nou, als dat uw beeld is van een nog mooier Assen, dan houd ik mijn hart vast", besloot Henk Santing van Stadspartij PLOP.

Terug naar college

Gezien alle weerstand tegen de zoekgebieden voor grootschalige energieopwekking, gaat Dekker met dit discussiepunt terug naar het college. "Soms wil je alvast een richting aangeven waar iets in de toekomst kan. Om er vervolgens met betrokkenen over in gesprek te gaan. Maar dat gaat u kennelijk nu al te ver, daarom komt ik er over een week in de raad op terug", aldus Dekker.