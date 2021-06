GGD Drenthe begint inenten met Janssen-vaccin

De GGD Drenthe is vandaag begonnen met het prikken van mensen die zich hebben aangemeld voor een vaccinatie met het Janssen-vaccin. Het vaccineren gebeurt de komende tijd op twee locaties; vandaag, morgen en zondag in Emmen en volgend weekend in Assen.

Woensdag, de eerste dag dat mensen op een speciaal landelijk telefoonnummer een afspraak konden maken, raakte de telefoon overbelast. Exacte cijfers over het aantal mensen dat zich heeft aangemeld in Drenthe heeft de GGD niet. "Maar we zitten nog niet vol", zegt woordvoerder Bart Raaijmakers van GGD Drenthe. "We hebben bijvoorbeeld komende zondag overdag nog wel plek in Emmen."

De GGD Drenthe heeft 5.000 Jansen vaccins gekregen en binnenkort komen daar nog 1.800 vaccins bij.

Eén prik

Er is niet één speciale groep aan te wijzen die zich heeft aangemeld zegt Raaijmakers. "Het gaat wel vooral om de groep volwassenen die jonger is dan 30-35 jaar. Mensen die ouder zijn hebben vaak al een of twee inentingen gekregen van een ander vaccin."

Voordeel van het Janssen-vaccin is dat je maar één prik nodig hebt. Veel mensen kiezen voor de prik, omdat ze dan op vakantie naar het buitenland kunnen zonder op een tweede prik te hoeven wachten.

Eisen van een vakantieland

Raaijmakers adviseert die vakantiegangers wel te kijken naar de specifieke eisen die een vakantieland stelt. "Het duurt na de vaccinatie twee weken voordat je helemaal beschermd bent. Een aantal landen eist ook dat je minimaal twee weken gevaccineerd bent voordat je zonder aanvullende negatieve test de grens over mag."

