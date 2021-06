Nachtclubs mogen weer open: 'Het voelt als een bevrijding!'

De aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen gaan komende nacht in. In die versoepelingen is ruimte voor de opening van nachtclubs, onder voorwaarden: testen en je negatieve uitslag laten scannen bij de deur. "Een stap in de goede richting", zegt Jeffrey Mol, eigenaar van Club Limbo in Emmen.

Volgens Mol is het ook een logische stap. "Fijn dat er weer wat kan, maar ben wel benieuwd hoelang mensen dit gaan volhouden", voegt hij eraan toe, waarmee hij onder andere doelt op het ongemak dat een test met zich meebrengt.

Het is de situatie waar de uitgaansgelegenheden mee moeten dealen en dat is wel een uitdaging. Vooral omdat er veel onenigheid over de regels kan ontstaan. Mol: "Ik zie heel veel discussies ontstaan bij de deur. Ik ben deze week meer telefoniste geweest dan bedrijfsleider."

Hij doelt daarmee op de vele vragen die bezoekers nog hebben, want er is toch nog veel onduidelijk. En dat terwijl Mol veel communiceert over de regels. "Mailinglijsten, social media; ik ben wel écht heel duidelijk."

Wel of niet de deuren open?

Testen voor toegang zorgt er ook voor dat eigenaren worstelen met de vraag: moet ik eigenlijk wel open? Gaat dit wel genoeg rendement opleveren? Party Palace New York in Nieuw-Amsterdam had geen moment twijfel: "Er zijn ondernemers die afwachten en pas open gaan zonder testen, maar als je zo enthousiast bent en zo lang dicht bent geweest, dan is die keuze niet heel moeilijk," vertelt Dévin Redmeijer, bedrijfsleider van de uitgaansgelegenheid.

Mol sluit zich daarbij aan: "Ik heb niet getwijfeld," vervolgt hij, "Het was ook binnen no-time uitverkocht. Kom op, we zijn anderhalf jaar dicht geweest. Mensen willen echt wel." In de Emmer club moet nog wel wat gebeuren, voordat de zaak weer open kan: "Het is een hele organisatie. De hele zaak is nu ingericht op een lounge en dat moet allemaal omgegooid worden, want als glaswerk valt in een club, moet dat in 1000 stukjes kapot gaan. Veel glas wisselen dus," verzucht de eigenaar met een knipoog.

Onverwacht

Redmeijer: "We hadden niet verwacht dat we direct zo zouden kunnen openen. Misschien eerst met dertig en daarna honderd man, maar niet in één keer met een volle bak, en al helemaal niet zo snel Het was een grote verrassing.

Ook Mol zag dit niet aankomen. "Het was wel te verwachten dat het deze kant op zou gaan. Je hoort natuurlijk de geruchten, maar dat het zo snel zou gaan hadden we niet verwacht."

Erg gemist

Over één ding zijn beide clubeigenaren het eens: ze hebben het écht gemist. "We hebben anderhalf jaar stilgezeten en dat was een periode van letterlijk stilzitten," aldus Redmeijer, "We hebben nog wel iets gedaan met het terras, maar dit voelt wel echt als een bevrijding. Dat wij weer open mogen zonder de anderhalvemetermaatregel en mondkapjes, dat is natuurlijk waar het nachtleven om draait. De gezelligheid en het enthousiasme, zonder dat soort regels"

In Emmen zijn de zenuwen zelfs aanwezig, zegt Mol. "Ik heb het wel een paar jaar gedaan, maar dit voelt toch weer als een eerste keer." De laatste keer dat de club open was, mochten er maar honderd bezoekers komen. Er kwamen er slechts veertig: "Mensen waren toen écht wel even bang." In Emmen gaan de deuren vannacht direct om 00:00 uur open, Mol noemt het een soort warmlopen: "Met een mannetje of tweehonderd, langzaam wennen."

"De laatste keer was in maart 2020, heel ver weg, maar eigenlijk ook heel dichtbij. Toen hebben we nog een feestje gevierd en was corona nog een ver-van-mijn-bedshow," zegt Redmeijer. "Niemand had toen verwacht dat het zulke gevolgen zou hebben voor de hele wereld."