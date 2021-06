Geen TT-festiviteiten dit jaar: wat doen de bezoekers wel?

Zo ook de vriendengroep van Carola Janssen - MC Biemholt & Friends - uit Brabant en Gelderland. Zij gaat ondertussen dertien jaar mee, maar de groep bestaat al langer: "Het is ooit ontstaan bij mijn schoonvader. Die gaat al vanaf 1958 naar de TT", vertelt ze. Ondertussen bestaat de groep uit de schoonvader met zijn twee zoons en de aanhang. Het aantal personen wisselt per jaar. Dit jaar zijn ze met zijn dertienen.

"Vorig jaar stonden we op camping Seinen en hebben we de grootste lol gehad. We hebben toen de historische TT-route gereden. Ondanks dat er geen race was, waren we toch even samen." Ook dit jaar zijn ze het TT-weekend samen . "Dit jaar gaan we allemaal op de motor richting camping Witterzomer. Een aantal van de groep heeft kaarten voor de training. De race kijken we met z'n allen."

(Tekst gaat verder onder de foto)

Drinking Team Zeijen/Peest op de TT-camping (Rechten: Jeroen Strijker)

Drinking Team Zeijen/Peest

Een welbekende groep op camping de Vledder, tegenover de schietbaan, is Drinking Team Zeijen. Te herkennen aan de grote tent en natuurlijk de vele de groene flesjes bier. De groep uit Zeijen bestaat al jaren. De oprichters zijn ondertussen een jaar of 60; de jongere generatie heeft het overgenomen.

Een van hen is Jeroen Strijker (28): "Een van die mannen was mijn buurman en nam mij, toen ik een jaar of 16 was, mee naar de TT-camping. Wij bleven dan op de camping en vanuit daar gingen wij naar de race." Steeds meer vrienden van Jeroen sloten zich aan waardoor de groep is verjongd en vergroot.

De harde kern van de groep bestaat uit ongeveer twintig mensen uit het dorp. "Wij regelen alles. Op de drukste dagen zijn er zo'n honderdvijftig man in de tent." Of die gratis een biertje meedrinken? "Een bijdrage wordt altijd gewaardeerd, maar is niet verplicht."

Nieuwe wagen

Twee jaar geleden heeft de groep een nieuwe wagen gekocht, met een mobiel café. Dit jaar wordt die wagen ingewijd met een barbecue en kijken ze samen de race. "De stalling is net buiten het dorp en daar hebben we de wagen buiten gezet. Even gezellig met de groep de race kijken en daarna lekker barbecueën."

Een gedeelte van Drinking Team Zeijen heeft dit jaar kaartjes voor de race. De rest wacht geduldig af tot volgend jaar. Dan staan ze gewoon weer op de oude vertrouwde plek.

Team Assen

Ook de groep van Bas van Gennip pakt het dit jaar anders aan. Vorig jaar hebben ze niks gedaan, maar dit jaar heeft een deel van de groep kaarten voor de race. Het is Van Gennip niet gelukt om kaarten te bemachtigen: "Je mag maar vier kaarten per persoon bestellen. Dus is het lastig om met de groep bij elkaar te zitten."

De vriendengroep bestaat uit ongeveer vijftien personen uit Assen. De vriend die kaarten bestelde is de aanjager en heeft de groep bij elkaar gebracht. Meestal gaan ze een avondje naar het festival en zoeken ze elkaar daar op. Als de vrouwen alleen op stap gaan, moeten de mannen oppassen op de kinderen.

Bas baalt wel van één ding: "Ik ben fan van Rossi en het zou jammer zijn als hij na dit seizoen stopt. Dan zien we hem niet meer rijden in Assen. Wij hopen dat we hem volgend jaar nog kunnen zien."

Volgend jaar hopen alle vriendengroepen weer van de partij te zijn en op de oude vertrouwde plekken te staan. De kaarten voor 2022 zijn in ieder geval bij iedereen al binnen.