Maverick Viñales herpakt zich in Assen en is snelste MotoGP-coureur

De TT is goed begonnen voor Maverick Viñales. De Spanjaard werd vorige week tot zijn eigen schaamte laatste in de Grand Prix van Duitsland, maar op de eerste dag in Assen was hij de snelste van iedereen.

In de eerste training reed hij onder goede omstandigheden een snelste ronde van 1.33,0. Daarmee was hij 0,1 seconde sneller dan Pol Espargaro en 0,4 seconde sneller dan Alex Rins.

Marquez valt

In de tweede training was het schrikken voor Marc Marquez. De Spanjaard is pas sinds kort volledig hersteld van een gecompliceerde armbreuk die hij elf maanden geleden opliep (hij won vorige week pas weer zijn eerste GP) en stuiterde in Mandeveen hard van zijn motor.

Hij werd met een scooter naar de pits gebracht. Volgens de laatste berichten is hij niet geblesseerd geraakt.

Even later gleed zijn teamgenoot Espargaro ook onderuit. Vermoedelijk hadden de valpartijen te maken met de bui die over het circuit trok. Het was voor alle coureurs teken om naar binnen te gaan.

Kort daarna begon het harder te regenen. Veel coureurs kwamen weer naar buiten om de regenbanden te testen, maar snelle tijden werden er niet meer gereden. Marquez bleef overigens binnen.

De regen kwam Jack Miller (de nummer drie in de WK-stand) en Brad Binder (nummer acht) slecht uit. Zij reden nog geen tijd die goed genoeg was voor een plek bij de eerste tien in het gecombineerde klassement en moeten morgenochtend flink aan de bak. Ook Valentino Rossi zit daar niet bij, maar dat is geen grote verrassing in dit voor hem zwaar tegenvallende seizoen.

Morgen kwalificatie

Morgenochtend is de derde vrije training, gevolgd door de kwalificaties 's middags. Om 14.10 uur is kwalificatie-1, waarin de langzaamste twaalf coureurs uit de vrije trainingen gaan strijden om twee tickets voor kwalificatie-2 (14.35 uur), waarin zij samen met de tien snelsten uit de vrije trainingen gaan uitmaken wie zondag vanaf pole position start.