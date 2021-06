Faillissement Rademakers komt als ‘donderslag bij heldere hemel’

'Verrassing'

Reden is volgens Beuzenberg dat de aandeelhouders woensdag hebben medegedeeld niet opnieuw te willen investeren in het bedrijf. "Dat kwam bij de directeur ook aan als een verrassing. Deze zit er sinds een paar maanden en heeft niet de kans gekregen om het bedrijf op orde te krijgen", zegt de vakbondsman.

"We wisten wel dat het bedrijf het moeilijk had. Maar ze waren bezig met een nieuw plan voor de toekomst. De ordeportefeuille was goed gevuld. Om het bedrijf gezond te maken was er behoefte aan een investering. We waren ook bezig met een plan om de productiecapaciteit te verhogen." Mede hierdoor komt dit besluit als een 'donderslag bij heldere hemel'.

Geen geld voor salaris en vakantiegeld

Doordat de aandeelhouders besloten dat niet te doen, is er niet voldoende geld om het salaris en het vakantiegeld uit te betalen, zegt Beuzenberg. "Dat is ontzettend zuur voor de werknemers. Zo vlak voor de zomervakantie ook. Ik heb mensen gesproken die er veertig jaar werken. Dat hakt er ontzettend in. Het bedrijf is voor hen familie. Deze werknemers hebben ook hun schouders eronder gezet in de stroeve tijden. Ze hebben hart voor de zaak."

Volgens Beuzenberg is het nu afwachten hoe het verder gaat. "Dinsdag wordt het faillissement aangevraagd bij de rechtbank. Deze zal dan wel uitgesproken worden en dan wordt er een curator aangesteld. Het is nu koffiedik kijken of er geïnteresseerde partijen zijn voor het bedrijf. Ik heb nu geen idee wat de kansen en mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld een doorstart. Wij gaan er in ieder geval alles aan doen om de werkgelegenheid te behouden voor de regio."

Lees ook: