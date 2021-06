Discriminatie Monitor: 'Groot deel meldingen te linken aan corona'

Een groot deel van de discriminatiemeldingen die vorig jaar zijn gedaan in Noord-Nederland zijn gerelateerd aan het coronavirus. Dat blijkt uit de Discriminatie Monitor 2020 Noord-Nederland. Ook zijn er meer meldingen binnengekomen van discriminatie op grond van afkomst en huidskleur én op grond van een handicap of chronische ziekte.

Het rapport geeft een overzicht van het aantal meldingen volgens de registraties van de drie antidiscriminatievoorzieningen in Noord-Nederland (Discriminatie Meldpunt Groningen, Meldpunt Discriminatie Drenthe en Discriminatie Meldpunt Fryslân (Tûmba)), de politie Eenheid Noord-Nederland én het College voor de Rechten van de Mens (CRM).

Hoeveel meldingen werden er in Noord-Nederland gedaan in 2020? De drie meldpunten maken een onderscheid tussen 'meldingen inwoner' en 'meldingen plaats voorval', omdat de discriminatie niet in de woonplaats (gemeente) van de melder gebeurd hoeft te zijn. Het aantal 'meldingen inwoner', gebaseerd op de woonplaats van de melder, steeg van 538 in 2019 naar 720 vorig jaar. Het aantal 'meldingen plaats voorval', gebaseerd op de plaats van de discriminatie, daalde van 507 in 2019 naar 492 vorig jaar. Tussen deze twee soorten meldingen kan dus enige overlap zitten, ook omdat een melder een melding kan doen bij een meldpunt én aangifte bij de politie. De politie Noord-Nederland zag het aantal discriminatiemeldingen stijgen van 481 in 2019 naar 512 vorig jaar. Bij het College voor de Rechten van de Mens (CRM) kwamen er iets minder verzoeken om een oordeel binnen, namelijk 40 verzoeken vorig jaar ten opzichte van 53 in 2019.

Drenthe

Bij discriminatie kun je in onze provincie terecht bij het Meldpunt Discriminatie Drenthe. In de Monitor Discriminatie zijn ook het aantal meldingen per gemeente te zien. Alleen voor de gemeente Tynaarlo zijn de cijfers niet compleet, omdat dit de enige Drentse gemeente is die niet aangesloten is bij het meldpunt.

De meeste 'meldingen inwoner' (zie kader) werden gedaan in de gemeente Assen (24), gevolgd door de gemeente Hoogeveen (20). De meeste 'meldingen plaats voorval' werden ook in de gemeente Assen gedaan (26), gevolgd door de gemeente Emmen (15). Het aantal geregistreerde discriminatie-incidenten bij de politie ligt in de gemeente Assen het hoogst (30), gevolgd door de gemeente Emmen (26). Van het CRM zijn er geen gegevens per gemeente beschikbaar.

Coronavirus

In Noord-Nederland kwamen vorig jaar in totaal 286 meldingen binnen van discriminatie gerelateerd aan het coronavirus. De meldingen hadden onder meer te maken met de coronamaatregelen, zoals het dragen van een mondkapje. Mensen ervaarden uitsluiting, omdat zij (veelal) om medische redenen geen mondkapje konden dragen en daarom geen toegang kregen tot winkels of andere openbare locaties.

Ook werden mensen van Aziatische afkomst, vooral begin vorig jaar, geconfronteerd met discriminerende opmerkingen. In februari zond Radio 10 een carnavalslied over corona uit, wat landelijk voor veel ophef zorgde. In het lied kwamen stereotypen en vooroordelen naar voren en werd er een link gelegd tussen Chinese mensen en het coronavirus. Van de 286 coronagerelateerde discriminatiemeldingen uit Noord-Nederland kwamen er 223 meldingen binnen over dit lied. Aziatische mensen vertelden dat ze vaak worden vanwege hun afkomst en met het carnavalslied was voor deze melders de maat vol.

Op welke grond kwamen in 2020 in Noord-Nederland de meeste meldingen binnen? Bij de meldpunten:

1. Herkomst, huidskleur (237)

2. Handicap, chronische ziekte (85)

3. Niet-wettelijke gronden (bijvoorbeeld sociale status, opleidingsniveau of overige uiterlijke kenmerken, zoals tatoeages) (48) Bij de politie:

1. Herkomst, huidskleur (190)

2. Seksuele gerichtheid (184)

3. Onbekend/Overig (bijvoorbeeld registraties van hakenkruisen waarbij niet duidelijk was of deze tegen een bepaalde persoon of groep gericht waren of incidenten zonder duidelijkheid over de discriminatiegrond) (104) Bij het CRM:

1. Herkomst, huidskleur (12)

2. Handicap, chronische ziekte (11)

3. Leeftijd (5)

Herkomst en huidskleur

De Monitor Discriminatie beschrijft dat elk jaar de meeste discriminatiemeldingen gedaan worden op grond van herkomst en/of huidskleur. Tussen 2019 en 2020 steeg dit soort meldingen bij alle bovengenoemde instanties. De meldpunten kregen hierover vorig jaar 237 meldingen (tegenover 217 meldingen in 2019), de politie 190 (tegenover 172 in 2019) en het CRM 12 (tegenover 7 in 2019).

"Black Lives Matter (BLM) genereerde veel media-aandacht en zorgde voor een groeiend besef dat racisme impact heeft. Zo heeft institutioneel racisme veel aandacht gekregen en wordt het steeds breder erkend, zoals we gezien hebben in de toeslagenaffaire. Melders geven aan dat BLM een reden is om nu wel melding te maken, waar men dat voorheen niet deed uit angst of schaamte", beschrijft de monitor.

Handicap en chronische ziekte

Sinds in 2016 het VN-verdrag Handicap in werking is getreden, geven mensen steeds vaker aan ongelijk behandeld te worden op grond van een handicap of chronische ziekte. Een voorbeeld hiervan is wanneer melders een ruimte niet kunnen betreden, omdat die niet rolstoeltoegankelijk is gemaakt. Vorig jaar kwamen over een handicap of chronische ziekte 85 meldingen bij de meldpunten binnen (66 in 2019), bij de politie 9 meldingen (7 in 2019) en bij het CRM 11 meldingen (15 in 2019). Onder deze meldingen vallen ook niet-zichtbare, psychische belemmeringen.

Arbeidsmarkt

Uit het rapport blijkt dat er ook veel meldingen zijn op het terrein van de arbeidsmarkt. Het aantal meldingen is dit jaar wel minder groot dan in de jaren ervoor. Als mogelijke verklaring hiervoor wordt het - door corona - vele thuiswerken genoemd, waardoor mensen elkaar minder ontmoeten.

Monitor Discriminatie 2020 Noord-Nederland In het rapport vind je bijvoorbeeld ook informatie over hoe er gediscrimineerd wordt, op welke terreinen er gediscrimineerd wordt en wat de meldpunten precies doen. Ook vind je er meer cijfers over bijvoorbeeld discriminatie op andere gronden dan hierboven genoemd.

