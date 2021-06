Geen officiële TT-campings, gasten wel welkom op 'reguliere' kampeerplekken

Op Buitenpret mogen 25 plekken bezet worden. En dat betekent dat de nodige mensen teleurgesteld moeten worden. "Mijn eerste reactie was: shit", zegt campingeigenaar Ella Snippe. "Mensen komen hier al tien jaar, hebben eindelijk kaartjes voor de TT en dan moeten we ze hier weigeren. Laat je ze wel toe, dan krijg je een dikke bekeuring."

'Blij dat we hier mogen zijn'

Een groepje vrienden uit Zwolle staat op een van die plekken, 'gewapend' met negentig liter bier. "Normaal gesproken staan we op de camping van Asser Boys, waar het er iets heftiger aan toegaat", zegt Sebastiaan Halfwerk. "We hebben nu bijvoorbeeld maar één muziekboxje mee. Maar we zijn blij dat we hier mogen zijn."

Ook Karel en Gini van Gorkom staan op de camping. "Het is toch wel anders", zegt Karel. "Je moet er maar mee leven." Zijn vrouw vult lachend aan: "Het is wel lekker rustig, maar de drukte is juist ook gezellig hoor."

Tekst gaat verder onder de video

Jan en Bertha

TT-camping Jan en Bertha is een van die officiële TT-campings die niet open mag. Op de plek waar normaal gesproken caravans en tenten staan, zitten nu de aardappels in de grond. "Dit zijn rustige gasten", grapt eigenaar Jan Karssens cynisch. "We hadden liever gewoon een gezellige groep mensen gehad, maar die moeten we nu missen."

In de schuur bij Karssens zit een klein groepje vrienden met elkaar de trainingen te volgen. "We volgen de TT met elkaar, potje bier erbij. Op de achtergrond hoor je de motoren. Nu maar hopen dat het volgend jaar beter wordt."