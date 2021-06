Rondje TT: toen de TT door Hooghalen ging

De plek waar coureurs vandaag de dag starten en finishen, is nog altijd precies dezelfde plek als in 1926. De baan was in die tijd alleen heel stuk langer en ging tot en met 1954 ook door de straten van Hooghalen. Iemand die zich die races nog kan herinneren is Haoler Albert Braam. "Ik ben in 1949 geboren, het jaar dat de TT ook een WK-status kreeg", vertelt hij. "Ik heb nooit een jaar gemist. Van de eerste jaren weet ik natuurlijk niks, omdat ik toen in de kinderwagen lag."

Sleutelen in de koeienstal

Bij de familie Braam thuis stonden coureurs ook in hun schuur aan de motor te sleutelen. "Dat gebeurde in onze koeienstal", zegt hij. "Dat vergeet ik nooit weer, ik stond er met de neus bovenop." Zijn vader kon wat geld bijverdienen met de doorverkoop van TT-kaartjes. "Hij kocht kaarten bij de gemeente voor 1 gulden per stuk, die hij dan mocht doorverkopen voor 4 gulden. Hij bouwde ook een tribune voor ons huis." Boven achter het raam waren de duurste plekken, een kaartje kostte daar 10 gulden. "Dan zat je droog en kon je de coureurs vanaf Hooghalen zien aankomen, want toen waren er nog niet zoveel bomen."

Van de TT krijgt Braam nog altijd kriebels. "Dat zit in je bloed", vindt hij. "De TT is dé dag van het jaar. En ook vroeger kwamen er al honderdduizend mensen naartoe. Dan sliepen die mensen in het hooi. Voor de boeren was dat geweldig spannend." Er werden in die tijd namelijk ook heel veel sigaretten gerookt. "Mijn vader was altijd wel blij als het afgelopen was. Het geld was verdiend, maar de combinatie roken en hooi was gevaarlijk."

