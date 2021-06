Leonel Miguel stapt transfervrij over van FC Groningen naar FC Emmen

FC Emmen heeft opnieuw een centrale verdediger vastgelegd. Leonel Miguel komt transfervrij over van FC Groningen, waar hij afgelopen seizoen zijn debuut maakte in de eredivisie.

De 20-jarige Miguel is een rechtsbenige centrale verdediger, eerder legde Emmen al de linksbenige centrale verdediger Jeroen Veldmate vast. Leonel Miguel speelde in de jeugd bij VV Zuidhorn, in 2012 maakte hij de overstap naar de jeugdopleiding van FC Groningen. In Emmen tekent Miguel een contract voor een seizoen, met de optie voor een tweede jaar.

Doorbreken

"Voor mij is het tijd voor een volgende stap. Ik wil bij FC Emmen doorbreken in het betaalde voetbal", zegt Miguel. "De afgelopen seizoenen hebben we allemaal kunnen zien dat het voetbal in Emmen leeft en dat er een mooie sfeer is op De Oude Meerdijk. Daar wil ik de komende seizoenen deel van uitmaken."

Naast Veldmate en Miguel trok FC Emmen afgelopen week ook Peter van Ooijen aan. Middenvelder Oussama El Azzouzi tekende in mei bij FC Emmen. Spelers als Nikolai Laursen, Kerim Frei en Caner Cavlan hebben de club verlaten na de degradatie uit de eredivisie.

