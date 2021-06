Bendsneyder baalt na eerste dag TT: 'Slechtste dag van het seizoen'

Hij baalt er vooral van dat het juist op de TT niet loopt. "De laatste weekenden waren goed dus als je dan zo begint is dat geen fijn gevoel. Ik had heel weinig gevoel met de motor, we hebben de balans nog niet kunnen vinden."

Bendsneyder werd de afgelopen maanden al eens vijfde en zesde en hoopte ook in Assen op een top-10-notering. Dat heeft hij nog niet uit z'n hoofd gezet. "Met hard werken weet ik dat we er nog steeds kunnen komen, maar het is een lange weg. Er moet een flinke stap gezet worden met de basis van de motor om dichterbij de top te komen. Voor nu ziet het er slecht uit, maar morgen kan alles anders zijn."

De kans bestaat dat het morgen gaat regenen, net als zondag. "Daarom hebben we vanmiddag ook gereden in de regen. We hebben genoeg rondjes gereden om informatie uit te halen."