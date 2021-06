Deel Asser horeca blijft vanavond gewoon open na 22.00 uur

Horecaondernemers op de Brink hebben afgesproken de deuren en terrassen open te zullen houden. Op de Markt blijft een deel open. En Grandcafé 't Wapen van Assen aan de kop van de Vaart gaat ook niet dicht.

Assen gaat niet handhaven

Minister Grapperhaus van justitie gaf hiervoor eerder vandaag de aanzet. Hij liet weten er geen probleem mee te hebben als burgemeesters mild omgaan met de sluitingstijd van 22.00 uur.

"We zijn een gastvrije stad. Als er om 22.00 uur nog mensen op het terras zitten, gaan we ze niet handhavend wegsturen", laat wethouder Mirjam Pauwels namens de gemeente weten:

Iets drukker dan normaal

De verwachting is dat het dit weekend iets drukker is dan tijdens een normaal uitgaansweekend. "Ik denk dat het vooral vanavond drukker is dan normaal. Het zit toch in de genen van de Assenaar om even de stad in te gaan tijdens de Nacht van Assen", zegt directeur Rob Riper van Hotel de Jonge.

Het hotel is dit weekend niet volgeboekt. "Vanavond hebben we een bezettingsgraad van 70 procent en morgen van 90 procent. Maar ik klaag niet. Hier staat een ondernemer die blij is dat die eindelijk weer wat kan doen", aldus Riper.