GroenLinks wil zo snel mogelijke controle van injectieput met afvalwater uit Schoonebeek

De Tweede Kamerfractie van GroenLinks gaat vragen stellen over afwaterinjectieputten in het Twentse Rossum, waar afvalwater uit de oliewinning bij Schoonebeek is geïnjecteerd. De NAM had onlangs problemen met het verrichten van metingen in de put.

Op 17 juni moesten in put ROW7 in Rossum metingen plaatsvinden, maar het lukt niet om diep genoeg in de put te komen, meldt RTV Oost. Bij het winnen van aardolie in Schoonebeek wordt water gebruikt, na de winning wordt het water via een oude gasleiding naar Rossum getransporteerd. Daar wordt het water dat vervuild is met chemicaliën vanuit de putten de leeggehaalde gasvelden ingepompt.

De putten moeten worden gecontroleerd, maar dat ging dus niet goed. "We merkten dat we met de beschikbare apparatuur onvoldoende tijd hadden om de werkzaamheden in deze put binnen de gemaakte afspraken met de buren, om de overlast te beperken, af te ronden", luidde de verklaring van de NAM, dat aangaf in de herfst terug te komen.

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet neemt daar geen genoegen mee en wil dat de put zo snel mogelijk geïnspecteerd wordt.

Eigen onderzoek

Ook in Drenthe wordt gekeken of afvalwater in de bodem kan worden geïnjecteerd, daarvoor zijn Schoonebeek, Dalen en Oosterhesselen in beeld. Antwoorden van minister Blok van Economische Zaken en Klimaat zijn dus ook van belang voor de toekomstige Drentse situatie.

Bromet wil van hem weten of het ministerie en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zelf ook onderzoek doen naar de afvalwaterinjecties in Twente door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Onderzoek naar de beantwoording van eerdere Kamervragen levert het beeld op dat medewerkers van NAM meeschrijven aan de beantwoording van Kamervragen.

Het Kamerlid vindt dat het ministerie zelf meer eigen informatie moet vergaren. Bromet wil van de minister weten hoe hij dat gaat doen. Ze wil niet alleen weten of en hoe het ministerie zelf onderzoek doet, ze wil ook het naadje van de kous weten over de signalen dat de injectieputten ROW2 en ROW5 bij Rossum niet goed (meer) zijn en wat daarover in de inspectierapporten staat. Put ROW2 is inmiddels gesloten.

