Marquez ongedeerd na zware crash: 'Pijnlijk, maar alles gaat goed'

De crash van Marc Márquez was het verhaal van de eerste dag van de TT. De Spanjaard ging hard onderuit in de tweede vrije training van de MotoGP, tot schrik van velen.

Hij raakte in bocht 10 (Duikersloot) de controle over zijn Honda kwijt en vloog over het stuur door de lucht, om na een lange zweefduik hard op de grond te landen en door te rollen door de grindbak. De Spanjaard hinkte op eigen kracht naar zijn garagebox en bleek wonderbaarlijk genoeg ongedeerd.

Lang herstel

Marquez won vorige week de Grote Prijs van Duitsland op de Sachsenring en dat was zijn eerste zege sinds eind 2019. Hij miste het hele vorige seizoen door een gecompliceerde armbreuk, opgelopen door een zware val bij de eerste GP van 2020 in Spanje.

Het herstel duurde zo lang, dat de wegracer ook nog ontbrak in de eerste twee grands prix van dit jaar. Sinds zijn rentree heeft Márquez alweer de nodige schuivers gemaakt, maar die in Assen zag er wel het meest schrikwekkend uit.

'Kan gevaarlijk zijn'

"Het was pijnlijk, maar alles gaat goed", laat Marquez via de kanalen van zijn team weten. "Ik prijs mezelf gelukkig dat ik er goed vanaf ben gekomen, want dit soort crashes kunnen gevaarlijk zijn."

Wat er precies misging, hoopt de Spanjaard snel duidelijk te hebben. "Het was een vreemde crash. De tractiecontrole deed het niet in die bocht, waardoor de achterkant begon te glijden. We moeten uitzoeken wat er gebeurd is, want op dit moment heb ik niet het vertrouwen om volle bak door die bocht te gaan."

Over het restant van de dag was de achtvoudig wereldkampioen wel tevreden. Hij reed de zesde tijd tot nu toe. "Tot aan de crash was het een positieve dag en voelde ik me goed."