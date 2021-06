Rabobank sluit vijf Drentse vestigingen: 'Mensen regelen hun bankzaken steeds meer online'

Ga jij voor je bankzaken nog wel eens langs een vestiging van de Rabobank? Let dan even op, want per 1 juli sluiten vijf Drentse vestigingen de deuren.

"Dat komt omdat mensen steeds minder naar onze kantoren komen", legt woordvoerder Eric Lagerwey uit. "Mensen raken er steeds meer aan gewend om hun bankzaken online te regelen. Dat zien we nu ook met corona."

Ook de geldautomaten zullen uit de Rabobankvestigingen verdwijnen, omdat ze worden vervangen door de felgele 'geldmaten' (van de ING, ABN AMRO en Rabobank samen). "Hierdoor zullen er nog minder mensen naar onze vestigingen komen", aldus Lagerwey.

Ook zijn er juist vestigingen die de deuren weer openen. Bij het openen of sluiten van de vestigingen is volgens de woordvoerder gekeken naar het aantal mensen dat naar de vestiging komt en de verspreiding over het land.

Open - Assen

- Emmen

- Klazienaveen

- Westerbork (open op afspraak)

- Gieten (is nu nog gesloten vanwege corona, opent per 1 juli)

- Hoogeveen Donau (is nu nog gesloten vanwege corona, opent per 1 juli) Gesloten - Borger (sluit per 1 juli, alternatief: Stadskanaal)

- Hoogeveen 't Haagje (sluit per 1 juli, alternatief: Hoogeveen Donau)

- Diever (vanwege corona gesloten, blijft ook na 1 juli dicht)

- Beilen (vanwege corona gesloten, blijft ook na 1 juli dicht)

- Zuidlaren (vanwege corona gesloten, blijft ook na 1 juli dicht)

Wanneer mensen niet in staat zijn om naar een bank te gaan of het spannend vinden om te internetbankieren heeft de Rabobank ook de mobiele bankservice. "Dan komt er een medewerker van ons bij je thuis, of op een andere afgesproken plek. Deze mensen helpen je wegwijs te maken bij het internetbankieren. Ze mogen geen adviezen geven", legt Lagerwey uit. "Die service hadden we al, maar door corona was het lastiger om bij mensen thuis te komen. Nu maken we daar weer een frisse start mee."

Pop-up kantoren

Ook probeert de Rabobank in de toekomst pop-upkantoren op te zetten. "We zijn daar nu over in gesprek met andere partijen, bijvoorbeeld Biblionet. Dan zou zo'n pop-upkantoor in een bibliotheek kunnen komen."