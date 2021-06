Het mondkapje mag morgen in de prullenbak, en dat zorgt voor blije gezichten

"Voor de kapper was dat niet altijd handig", zegt Herma Bos lachend. Ze is eigenaar van kapsalon De Naald in Beilen. "Bij mij is het altijd goed gegaan, maar mijn collega heeft er twee doorgeknipt. Gelukkig waren het wegwerp-mondkapjes." Bos is blij dat vanaf morgen de mondkapjes niet meer op hoeven. "Vooral met de warmte was het erg zwaar. Helemaal als je 'm dan uren achter elkaar moest dragen."

Als er klanten zijn die liever een mondkapje dragen, dan kan dat gewoon. "En ook wij zetten eentje op als de klant dat graag wil. Ik heb al van klanten gehoord dat ze het mondkapje pas af doen als ze volledig zijn gevaccineerd. En dat is natuurlijk helemaal prima." Bos is vooral blij dat ze vanaf morgen weer wat makkelijker contact kan maken. "Je bent toch lastiger te verstaan met zo'n ding voor je mond."

Geen mondkapjes meer bij Lentis en Dignis

Bij de zorginstellingen van Lentis en Dignis wordt het morgen geen mondkapje meer, tenzij. "Ja, die tenzij is wel belangrijk", licht bestuurde Inge Pesch toe. "Als mensen, dat geldt zowel voor bezoekers als medewerkers, nog niet volledig gevaccineerd zijn, is het advies om nog wel een mondkapje te dragen." De vraag is alleen hoe haalbaar dat is. "Het is een advies en we zitten met de privacy natuurlijk, we mogen niet vragen of mensen gevaccineerd zijn. Maar na alles wat hier is gebeurd denken we wel dat mensen zich er aan houden."

Pesch doelt dan vooral op zorginstelling De Omloop in Norg, onderdeel van Dignis. Daar slaat begin september het coronavirus hard toe. In tweeëneenhalve week tijd overlijden 14 van de 23 bewoners. En dus gaan de mondkapjes niet helemaal zonder zorgen in de prullenbak. "Het is zeker spannend, vooral ook voor de medewerkers die een hoop hebben meegemaakt. Maar voor onze bewoners is het heel fijn dat ze weer gezichtsuitdrukkingen kunnen zien. Dus wat dat betreft is het wel een beetje dubbel", aldus Pesch.

Uitzondering

Vanaf morgen moet je alleen nog een mondkapje op als je geen anderhalve meter afstand kunt houden. Dus in het openbaar vervoer, in de taxi, maar ook in het voortgezet onderwijs.

Toch houden sommige mensen de mondkapjes bij de hand. "Ik doe hem af, maar als ik zie dat mensen zich niet aan de maatregelen houden of als het in de winkel erg druk is, dan doe ik hem toch weer om", vertelt een mevrouw die in Beilen aan het winkelen is. En een andere mevrouw vult aan: "Ik blijf ook voorzichtig, en ik trek me er niks van aan als niemand hem op heeft. Als ik het te druk vind, dan blijf ik hem dragen."