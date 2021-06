TT Circuit gaat voor Predicaat Koninklijk bij 100-jarig bestaan

"Ik hoop dat we het kunnen gaan aanvragen. Dat klinkt toch mooi, Royal Dutch TT", zegt voorzitter Arjan Bos van het TT Circuit in het TT Journaal.

Buiten dat het mooi staat op het briefpapier vindt Bos dat het waardering is voor heel veel mensen. "Het is een erkenning naar de mensen die toen het initiatief hebben genomen om de TT te organiseren. Maar ook naar vrijwilligers, sporters, mensen uit de omgeving en alle Drenten. En het bestaat dus waarom zouden we eraan voorbij gaan", besluit Bos.

Alleen de koning kan het predicaat toekennen. Het predicaat is strikt op naam en betekent dat de organisatie het Predicaat Koninklijk mag toevoegen aan de naam en de koninklijke kroon in het logo mag opnemen.

Komende zondag is de negentigste TT. In de oorlogsjaren gingen de races niet door en vorig jaar was er in verband met de coronapandemie ook geen TT. In 2025 bestaat de TT honderd jaar, maar de honderdste editie laat nog op zich wachten.