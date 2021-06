Drentse vrienden naar Boedapest: 'Onvergetelijke indruk achterlaten

Nadat Nederland zich vorige week donderdag verzekerde van het winnen van de poule c, is duidelijk dat de volgende wedstrijd in Boedapest wordt gespeeld. De tegenstander is nog niet bekend, maar op vrijdag ontstaat bij de vier vrienden het idee om naar Hongarije af te reizen.

"Iemand opperde gekscherend: 'Laten we die kant maar op gaan.' Vier uur later waren de eerste kaarten gekocht", zegt Nick van der Hoek. En dus werd er een auto geregeld waar ze met vier man comfortabel in kunnen zitten. Gisteravond draaide het viertal bij Eelde de snelweg op om de ruim 1.300 kilometer naar de Hongaarse hoofdstad af te leggen.

Samen testen

"Eigenlijk begon onze reis al een dag eerder. We hebben gezellig met z'n vieren een coronatestje laten afnemen", zegt Van der Hoek. "Gelukkig zijn we allemaal negatief getest."

Het Nederlands elftal speelt morgenavond in de achtste finale tegen Tsjechië voor het eerst weer in een vol stadion. In Hongarije zijn geen coronarestricties voor het maximaal aantal bezoekers bij een wedstrijd. En dus zullen de Drenten flink wat landgenoten tegenkomen. Van der Hoek: "Drenthe wordt wel eens gezien als een vergeten provincie, maar wij zullen een onvergetelijke indruk achterlaten."

Positief

De mannen hebben een goed gevoel over de match. "Laten we positief zijn, ik gok op 3-1. Nederland wint", zegt de Assenaar. In dat geval is de terugweg een stukje aangenamer. "Wat is er mooier dan als je wint en je rijdt door Tsjechië heen?", vraagt hij zich lachend af.

Maandagochtend wacht in ieder geval de zware taak om fit genoeg te zijn voor de terugtocht. "We gaan kijken hoe we ons dan voelen. We kunnen op twee manieren een kater krijgen, een kater van de drank of een kater van de wedstrijd."