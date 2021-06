Gewonde WK-leider Acosta onzeker voor Moto3-race bij TT

Het is hoogst onzeker of de 17-jarige Spaanse motorcoureur Pedro Acosta zondag kan starten in de race van de Moto3 bij de TT in Assen. De leider in het wereldkampioenschap in de lichtste motorklasse liep rug- en borstletsel op bij een zware crash aan het einde van de derde vrije training op zaterdag.

Het was een stevige crash in de Geert Timmerbocht, vlak voor de finish. Acosta schoof onderuit op zijn KTM en de achter hem rijdende Italiaan Riccardo Rossi kon hem niet meer ontwijken. Vervolgens kwam ook diens landgenoot Stefano Nepa ten val. De drie onfortuinlijke coureurs werden eerst naar de medische post op het circuit gebracht, maar voor de zekerheid ter controle doorgestuurd naar het ziekenhuis in Assen.

Rossi en Nepa keerden ongedeerd terug op het circuit, maar Acosta kreeg vanwege verwondingen een startverbod voor de rest van de dag opgelegd. De winnaar van vier van de acht verreden grands prix in dit seizoen miste daardoor de kwalificatierace. Als hij zondag een medische keuring goed doorstaat, kan hij wel starten in de race.

Pole position voor Alcoba

De Spanjaard Jeremy Alcoba profiteerde van de afwezigheid van Acosta en won de kwalificatierace. Hij start morgen vanaf pole position. Hij reed een snelste ronde van 1.41,1, waarmee hij iedereen de baas was. Zijn tijd is de snelste ooit op een Moto3-machine gereden in Assen. Het is voor de 19-jarige de eerste pole position uit zijn loopbaan.

De Italianen Romano Fenati en Dennis Foggia staan naast hem op de eerste startrij. Fenati was 0,22 seconden langzamer dan Alcoba en Foggia 0,27 seconden. De race in de Moto3 is morgen om 11.00 uur.