Viñales pakt in Assen zijn eerste pole position van het seizoen

Maverick Viñales start morgen tijdens de 90ste Dutch TT vanaf de eerste plaats. Hij was de snelste in de kwalificatie met een rondetijd van 1.31,81, de snelste ronde ooit gereden in Assen op een MotoGP-machine.

Het is voor Viñales zijn eerste pole postion van het seizoen, dat nog niet vlekkeloos verloopt. Wat heet: vorige week in Duitsland werd hij laatste, tot zijn eigen woede en schaamte. In de WK-stand staat hij zesde, met 56 punten achterstand op teamgenoot en leider Fabio Quartararo.

'Super tevreden'

"Ik ben uiteraard super tevreden, maar ik had eigenlijk ook nog wel sneller gekund", zei Viñales na afloop. "We zijn het hele weekend al goed, hebben veel grip dankzij een goede afstelling."

Quartararo start morgen vanaf de tweede plek. Ook hij dook onder de 1 minuut 32 (1.31,88). "Ik ben blij voor mijn teamgenoot", zei de klassementsleider. Over zijn eigen optreden was hij ook tevreden. "Maar ik maakte in de laatste ronde nog wel een fout, waardoor ik niet nog een allerlaatste poging op pole position kon wagen."

Rossi twaalfde

Valentino Rossi, die mogelijk bezig is aan zijn laatste seizoen in de MotoGP en dus ook aan zijn laatste TT, start vanaf plek twaalf. Het geeft hem uitzicht op de beste prestatie van zijn seizoen, dat tot nu toe teleurstellend verloopt met een tiende plek als beste resultaat.

De vele in geel uitgedoste fans op de tribune laten zien dat de 42-jarige Italiaan nog steeds een grote publieksfavoriet is in Assen, waar hij in zijn carrière tien keer won.

Marquez teleurstellend

Marc Marquez start morgen vanaf de teleurstellende twintigste plaats. De Spanjaard is nog niet zo lang hersteld van een gecompliceerde armbreuk en won vorige week in Duitsland zijn eerste grand prix sinds eind 2019.

In Assen gaat het nog niet heel lekker. Gisteren kwam hij in de training hard ten val door een probleem met zijn motor. Hij liet zich 's avonds nog controleren in het ziekenhuis. De achtvoudig wereldkampioen stapte vandaag wel weer op, maar presteerde ondermaats. De twintigste tijd is zijn slechtste kwalificatie van het seizoen.

De race in de MotoGP is morgen om 14.00 uur.