Bendsneyder start TT vanaf de dertiende plaats: 'Doel is top-10'

Bo Bendsneyder begint de Moto2-race tijdens de 90ste TT van Assen vanaf de dertiende plaats. De enige Nederlandse deelnemer reed in de kwalificatie een snelste ronde van 1.37,1. Daarmee was hij 0,7 seconde langzamer dan Raul Fernandez, die morgen vanaf pole position start.

Bendsneyder is tevreden met zijn startplek. "Als je ziet dat we gisteren 22ste stonden en nu 13e mogen we tevreden zijn", zegt hij. "Voorafgaand aan de TT had ik gezegd dat we voor een plek in de top-10 gingen en dat is nog steeds haalbaar. Morgen goed starten, inhalen en dan zit het erin."

Raul Fernandez, de nummer twee in de WK-stand, pakte zijn derde pole van het seizoen. Naast hem op de baan klassementsleider Remy Gardner. De Australiër was 0,1 seconde langzamer dan Fernandez. Sam Lowes maakt de eerste startrij compleet. De snelste tijd van de nummer drie in de WK-stand Marco Bezzecchi werd geschrapt, waardoor hij morgen pas vanaf plek zeventien begint.