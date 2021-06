Honderden mensen demonstreren in Emmen tegen beleid kabinet Rutte

"Tien jaar wanbeleid kabinet Rutte", zegt initiatiefnemer Michel Reijinga. "De zorg, de bedden, de ziekenhuizen, de scheuren in de grond in Groningen, het stikstofbeleid waar de boeren de dupe van zijn. Rutte stapt op vanwege de toeslagenaffaire en komt terug alsof er niks is gebeurd."

De groep kreeg landelijke bekendheid door demonstraties tegen de coronamaatregelen op het Museumplein in Amsterdam. De onvrede is groot, volgens Reijinga. "Uitgerekend vandaag roept iedereen we zijn weer vrij, maar we zijn helemaal niet vrij. Ik hoef geen injectie en ik hoef geen nazipaspoort, we willen kunnen doen en laten wat we willen."

De demonstratie begon op de parkeerplaats bij het gemeentehuis aan de Vreding. Na een aantal toespraken liepen de demonstranten een ronde door het centrum . De gemeente Emmen laat weten dat de demonstratie rustig is verlopen. Morgen is de groep in Maastricht.

