Dwingelder Robin Spijkers sleutelt voor Rossi: 'Voor mij is hij ook een held van vroeger'

"Voor mij is dit fantastisch. Rossi was voor mij ook een held van vroeger. Ik heb in de wegracerij eigenlijk twee helden: Troy Bayliss en Valentino Rossi. Als je dan de kans krijgt om voor Rossi te sleutelen, dan is het niet te beschrijven hoe gaaf dat is", glundert Spijkers.

"Het is gewoon een aardige kerel. Hij is oprecht geïnteresseerd. En hij kan gewoon heel goed aangeven wat hij voelt op de motor. Dat brengt werk met zich mee. Maar ik kan niet zeggen dat hij veeleisend is. Dat is niet het goede woord. Want hij waardeert wel alles enorm. En als er iets mis is, zou hij ook niet uit zijn pan gaan."

'De hele wereld kijkt mee'

Het leven van Rossi speelt zich voor een groot gedeelte voor de camera's af en dat brengt automatisch druk met zich mee voor het team. Iets waar Spijkers zeker niet minder van wordt. "Je moet ermee om kunnen gaan, dat als je wat verkeerd doet, dat de hele wereld het dan ook ziet. Dat kan soms wel eens een beetje intimiderend zijn. Maar ik vind het juist heel erg fijn, dan werk ik - in mijn ogen - beter dan zonder druk."

'Fijne vent'

In eerste instantie was het even slikken voor Spijkers, toen bleek dat hij niet met de huidige leider in de MotoGP Fabio Quartararo kon meeverhuizen naar het fabrieksteam van Yamaha. Maar hij werd gepromoveerd tot eerste monteur bij het satellietteam en kreeg later te horen dat hij voor Rossi zou gaan werken. Hoewel ze elkaar in de grote Yamaha-familie al vaak tegenkwamen, was de officiële kennismaking pas begin dit seizoen in Qatar.

"Dat is wel even een leuk momentje, dan sta je toch met Rossi even een handje te schudden. Maar het is gewoon een heel fijne vent. Het is eigenlijk onbegrijpelijk hoe normaal hij is gebleven, als je weet hoe groot hij eigenlijk is."

'Ome Roelof en tante Alie Waninge'

De liefde voor de motorsport ontstond in Dwingeloo. Met 'ome' Roelof en 'tante' Alie Waninge uit Dwingeloo, die nu eigenaar zijn van het NTS RW Racingteam in de Moto2, ging hij mee naar de races. "Ik ging met hen mee kijken. Zij sponsorden heel lang het team van Molenaar, maar ook Jarno Janssen in het Nederlands en Europees kampioenschap. Toen er een keer een monteur ziek was, heb ik geholpen met wat simpele dingen. Maar dat vond ik heel leuk."

Jarno Janssen: 'Vrienden voor het leven'

Jarno Janssen kan het zich de entree van Spijkers in de motorsport ook goed herinneren. "Ik geloof dat in 2003 zijn vader aan mij vroeg: 'Kun jij niet iets met Robin doen?' Zo zijn we begonnen en ik moet zeggen dat we een paar heel mooie jaren hebben gehad. We zijn nu vrienden voor het leven", vertelt Janssen. "Als je passie voor iets hebt, ben je ook leergierig. En dat is iets wat bij Robin altijd enorm aanwezig is geweest", gaat Janssen verder.

"Als ik terugkijk op die jaren in het Nederlands kampioenschap, dan zijn daar de budgetten veel kleiner. Als er dan iets kapot valt, moet je dat repareren omdat je eigenlijk geen nieuw onderdeel kan betalen. En daar leer je veel beter van sleutelen."

'Iedere seconde plezier'

Ondanks dat Rossi, op z'n 42e, nu negentiende staat in de tussenstand van de MotoGP beleeft Spijkers het seizoen van zijn leven. "Ik heb er elke dag plezier van. Al zou ik tot 's avonds laat moeten sleutelen. Dat vind ik heerlijk. Ik heb er iedere seconde plezier van."

Spijkers is nu 40 en woont al een aantal jaren in Bath, in de buurt van Bristol. De liefde bracht hem ooit naar Engeland, maar die is voorbij. Samen met z'n beste vriend, die in de Moto2 werkt, heeft hij daar een motorwerkplaats opgezet. Nu hebben ze daar allebei weinig tijd voor. Want het leven in de Grand Prix-wereld slokt alle tijd op.

"In de afgelopen zeventien weken ben ik drie weken thuis geweest. En voor de Grand Prix op de Sachsenring heb ik mijn familie voor het eerst in anderhalf jaar weer gezien. Dat zijn natuurlijk geen leuke kanten."

De siepel van Dwingeloo

Echte grote toekomstdromen heeft Spijkers niet, hoewel hij nog wel graag een keer wereldkampioen zou willen worden met een coureur. En het liefst bij het satellietteam van Yamaha waar hij nu zit. Want hij heeft het daar ontzettend naar zijn zin. En Dwingeloo? Speelt de plaats waar hij opgroeide nog een plek in zijn leven? Nou, wel degelijk.

"Mijn moeder haalde me op van het vliegveld. Ik zal niet zeggen dat ik zenuwachtig werd, maar ik vond het zo mooi toen we steeds dichter bij Dwingeloo kwamen. En toen zag ik de siepel, dat is toch ook wel heel erg gaaf", besluit Spijkers.

