Evert Slager is het gezicht van Racesport

Slager heeft een schaatsachtergrond als hij in 2003 in contact komt met Harry Hardering, de oprichter van de website Racesport.nl. "Harry had wat financiële problemen en kon, door zijn handicap, nauwelijks de website meer vullen. Ik heb hem geholpen om zijn problemen op te lossen en heb zijn website overgenomen."

De Staphorster heeft geen journalistieke ervaring, maar zijn website krijgt een boost als het TT Circuit contact met hem opneemt en hem vraagt of hij de website van de MotoGP in het Nederlands wil vertalen. "Ik heb toen met Dorna de deal gemaakt dat ik de artikelen van de MotoGP ga vertalen, maar dat ik de artikelen ook op Racesport.nl mocht plaatsen. Dat was heel belangrijk."

Stalker

Slager beleeft veel plezier aan zijn werk en bouwt een groot netwerk op. Toch krijgt Slager in 2015 met de negatieve kanten van zijn werk te maken. Het begint met de clash tussen Márquez en Rossi op het circuit van Sepang. Rossi wordt gestraft en Slager meldt dat op zijn website. Een Nederlandse Rossi-fan neemt contact met Slager op dat hij niet alleen het artikel van zijn site moet halen, maar er ook voor moet zorgen dat de straf van Rossi wordt teruggedraaid.

"Dat was natuurlijk onmogelijk", zegt Slager. "Toen de straf bleef staan werd ik door hem gestalkt en trok hij ook de gangen van mijn gezin na. Toen ben ik wel erg geschrokken." Uiteindelijk werd de stalker veroordeeld en kwam langzaam het plezier weer terug.

Alle Grands Prix

Dit jaar is Slager een van de veertig journalisten die alle Grands Prix volgt. In een coronajaar is dat best lastig. "Voor de eerste GP van het jaar gingen we naar Qatar. Daar was alles heel streng en zag ik alleen mijn hotelkamer en het circuit. Toen ik weer terugging naar Nederland, had ik zeven PCR-tests moeten ondergaan. Voor de TT onderging Slager zijn 29ste test van het seizoen.

"Langzaam maar zeker zie je wel enige versoepelingen komen. Daar ben ik wel blij om. Maar ik ben blij dat ik dit weekend in mijn eigen bed klan slapen", laat Slager lachend weten.

Hoe lang Slager het werk voor Racesport.nl nog blijft doen, weet hij niet. "Ik heb eigenlijk een rechterhand nodig, maar ook dat kost natuurlijk geld. Maar op dit moment wint de passie van het verstand, dus op dit moment ga ik nog even door. Ik denk wel eens, als ik er niet ben, dan gaat de Grand Prix niet door, maar dat zal wel niet."