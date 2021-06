Flinke ravage in bijgebouw restaurant na grote brand

Meerdere brandweerkorpsen wisten te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het restaurant. Buurtbewoners werden wakker van het geknetter en de rook van het gebouw. Toby's ligt aan de hoofdstraat in het dorp, daardoor hebben veel omwonenden iets van de brand meegekregen. Ook was er veel rookontwikkeling. De Veiligheidsregio had daarom opgeroepen om ramen en deuren gesloten te houden.

Rond 4.15 uur had de brandweer het vuur onder controle. Voor zover bekend is bij de brand niemand gewond geraakt. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.

Bij daglicht is de ravage goed te zien, van het bijgebouw is niets meer over.