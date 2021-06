Solarboten van CSG Dingstede in Meppel in het water

De leerlingen zijn trots. "Echt wel, we zagen de boten gisteren op de trailer wegrijden. Dat was wel spannend, het is bijna een kindje geworden", zegt Anouk Hummel van het Solarteam. De leerlingen hebben de boten zelf in elkaar gezet. Zes maanden hebben ze eraan gewerkt.

"Dat ging niet zonder slag of stoot", vertelt Anouk. "We hebben weken gehad dat het erg lekker ging, maar ook periodes waarin we dachten: hoe gaan we dit oplossen. Maar daar hebben we van geleerd. We hebben veel hulp gehad. Van de organisatie van de Young Solar Challenge hebben we veel tips en een handleiding gekregen. Verder moesten we het allemaal een beetje ontdekken."

De twee teams doen vandaag een wedstrijd tegen elkaar. Luuk Vreling probeert zich in de boot te worstelen. "Ja, comfortabel zit het niet. Maar we moeten ervoor zorgen dat de boot zo snel mogelijk gaat." Erom vechten wie de boot mag besturen was niet nodig, een weegschaal was genoeg. "Ik ben de lichtste. Hoe lichter de boot hoe sneller je gaat." De komende tijd staan er meer wedstrijden met de solarboten op het programma.

