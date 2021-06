Luister hier de hele dag TT Radio Drenthe

Kan Maverick Vinales zijn pole position in de Koningsklasse, de MotoGP, vandaag verzilveren of krijgen we een zege van een Fransman? Klassementsleider Fabio Quartararo of de nummer 2 in de WK-stand, Johann Zarco, wonnen nog nooit in de zwaarste klasse op het TT Circuit. En wat kan Valentino Rossi in zijn mogelijk laatste TT. Hij trainde in ieder geval als 12e. En Marc Marquez? Hoe herstelt hij zich na twee valpartijen en zijn zeer matige trainingstijd? Hij moet vanmiddag vertrekken vanaf plaats 20.

Bo Bendsneyder trainde als 13e en moet de Nederlandse eer hoog houden tijdens deze TT in de Moto2. Hij rijdt in de klasse die wordt gedomineerd door de twee mannen van Red Bull KTM, die volgend jaar de overstap maken naar de MotoGP: Remy Gardner en Raul Fernandez.

