De succesvolle TT van 1971: Bluffer Bron naar plek 3 in de Koningsklasse

Ruige Robbie Bron, zoals zijn bijnaam was, beleefde in dat jaar zijn absolute hoogtepunt in zijn raceloopbaan. Hij veroverde dat seizoen vier podiumplekken en eindigde als 3e in de eindstand van het wereldkampioenschap.

Agostini ongenaakbaar

Giacomo Agostini was op 26 juni, zoals eigenlijk in alle Grand Prix die jaren in de zwaarder klassen, de grote (en de niet te kloppen) man. Onbedreigd reed de Spaanse MV Agusta-coureur naar de winst in Drenthe.

Slechte start

In 500cc-trainingen waren alleen Agostini en Dave Simmonds (Kawasaki) sneller dan Bron op zijn Suzuki. Bron had echter grote remproblemen en voor de race kreeg hij vier remschoenen van het team van MV Agusta. Bron stond op de eerste startrij, maar de motor wilde niet aanslaan en hij was pas in het middenveld weg. Desondanks lag hij na de eerste ronde aan de leiding.

In de vierde ronde werd hij ingehaald door Agostini en Simmonds, maar hij kon ze nog wel volgen. In de achtste ronde nam Bron de tweede plaats over van Simmonds. Agostini won, maar Rob Bron werd tweede, 17 seconden vóór Dave Simmonds. Bron stond nu tweede in het wereldkampioenschap, maar zat altijd in geldnood, waardoor het maar de vraag was of hij de volgende race kon rijden.

1000 gulden prijzengeld

De tweede plaats in Assen leverde hem 1.000 gulden op. Samen met het startgeld van 350 gulden en wat geld van De Telegraaf die als sponsor optrad), kreeg hij weer wat lucht.

'Als hij meer financiën had gehad, was hij in 1971 tweede geworden in het wereldkampioenschap'

Volgens Ferrie Brouwer, in de jaren '60 en '70 monteur van de allergrootsten in de Grand Prix had er voor Bron, die in 2009 overleed na een slopende ziekte, wel iets meer ingezeten. "Als hij meer financiën had gehad, zodat hij zich gewoon kon concentreren op alle GP's, dan had hij dat seizoen zeker tweede kunnen worden in de eindstand. Ja, achter Agostini... maar die stond op eenzame hoogte."

