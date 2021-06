Bendsneyder houdt door valse start slechts één punt over aan TT

Bo Bendsneyder is tijdens de TT van Assen vijftiende geworden in de Moto2-race. De Rotterdammer begon vanaf plek dertien en won bij de start meteen twee plekken. De ronde daarna lag hij al tiende, maar ineens werd hij teruggefloten door de wedstrijdleiding.

Het bleek dat hij een valse start had gemaakt en hij kreeg twee long lap penalties. Daarbij moet een coureur een route buiten de baan nemen in plaats van de normale racelijn, waarmee enkele seconden worden verloren.

Bendsneyder viel daardoor terug naar plek 21. In de pitbox van de Nederlander vielen de hoofden in de handen. De hoop op de gewenste top-10-notering was vervlogen. Hij wist uiteindelijk nog wel terrein goed te maken en pakte met de vijftiende plek uiteindelijk toch nog een WK-punt.

In de pitbox was er toch applaus voor Bendsneyder:

Vier rijders strijden om de zege

Ondertussen streden vier rijders vooraan om de zege: Sam Lowes, Remy Gardner en Raul en Augusto Fernandez (geen familie van elkaar). Ze wisselden stuivertje aan kop, tot Raul Fernandez in de laatste ronden het gashendel opentrok. Hij reed weg bij de rest en had op de finishlijn een voorsprong van een seconde op zijn rivaal in de titelstrijd Remy Gardner. Augusto Fernandez werd derde.

De van pole position gestarte Raul Fernandez was vanzelfsprekend blij met de zege. "Ik reed in het begin twee slechte ronden, waardoor ik terugviel naar de negende plek. Het was lastig om terug te komen, maar het is geweldig dat het gelukt is."

Fernandez, die naar verluidt in belangstelling staat van het Yamaha MotoGP-team, blijft tweede in de WK-stand, maar loopt wel in op Gardner. Het verschil is nu 49 punten. Bensneyder zakt in de tussenstand van de elfde naar de dertiende plaats.