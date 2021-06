Fabio Quartararo onbedreigd naar eerste TT-winst

Fabio Quartararo heeft tijdens de 90ste Dutch TT in Assen de race in de MotoGP gewonnen. Zijn teamgenoot Maverick Viñales werd tweede en de derde plaats was voor Joan Mir.

Het is voor Quartararo zijn vierde overwinning van het seizoen en de eerste keer dat hij in Assen de beste is.

Quartararo had vanaf plek twee een goede start, net als Francesco Bagnaia vanaf plek drie. Ze kwamen samen vooraan te liggen en stoeiden een tijdje om de koppositie. De WK-leider slaagde er na een paar ronden in om de Italiaan van zich af te schudden en hij liep steeds verder uit. De Fransman kwam niet meer in gevaar.

Strijd daarachter

Bagnaia streed daarna met Viñales (die vanaf pole position was gestart), Johann Zarco, Mir en Miguel Oliveira om de tweede plaats, maar kreeg een tijdstraf omdat te ver buiten de baan ging. Viñales reed vervolgens bij de rest van de achtervolgers weg en eindigde uiteindelijk op 2,5 seconde van zijn teamgenoot als tweede.

Daarachter won Mir de strijd om de laatste podiumplek. Zarco werd vierde, Oliveira vijfde. Bagnaia finishte als zesde.

Marquez zevende, Rossi crasht

Op de zevende plaats eindigde Marc Marquez. De Spanjaard kwam vrijdag in de training hard ten val, moest zelfs nog naar het ziekenhuis en kwalificeerde zich pas als twintigste voor de race van vandaag. Hij stoomde echter snel op naar plek tien en eindigde dus uiteindelijk als zevende.

Voor Valentino Rossi, die mogelijk zijn laatste TT reed, eindigde het weekend in de grindbak. Met nog negentien ronden te gaan stuiterde hij in bocht zeven (Veenslang) de baan af, tot verdriet van de vele Rossi-fans op de tribunes. Het past in het seizoen van de negenvoudig wereldkampioen, die nog niet verder kwam dan een tiende plaats.

In de WK-stand zien we dat Quartararo is uitgelopen op nummer twee Zarco. Het verschil is nu 34 punten. Op de derde plaats nu Bagnaia.