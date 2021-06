Assen mist het echte TT-sfeertje dit jaar

"Ze ruimen keurig alle rommel op, zijn rustig en corrigeren elkaar. Hier is een goede nachtrust gegarandeerd. Mensen die meer drukte willen kunnen dat in Assen vinden. Zo vullen we elkaar mooi aan", zegt eigenaar Frits Sturris.

Peter Busk uit Grenaa, zo'n zestig kilometer van Aarhus, komt al veertig jaar bij De Weyert tijdens de TT. Ook dit jaar, terwijl hij geen kaarten heeft. "Normaal kopen we kaarten van onze vrienden hier, maar dit jaar konden ze die niet kopen. Dus we hebben alleen maar kaarten voor de training en de tijdritten gisteren. Dus we moeten de race op televisie kijken", zegt Busk.

Rustig slapen

Busk is hier met zijn vriend Paul Kramer, die ook uit Grenaa komt. Een echte TT-camping hoeft van hen niet. "We hebben onze slaap nodig", lacht Kramer. Ze zijn inmiddels ook al een dagje ouder, 65 en 68 jaar respectievelijk.

Martin de Maa uit Glimmen gaat normaal gesproken altijd naar de TT maar slaat dit jaar even over. Hij staat buiten de hekken van het TT-circuit om toch iets van de race mee te krijgen. "Mijn zoon kon niet en ik ben toch even gekomen om het sfeertje te proeven en het geluid horen. Ik heb diep respect voor die jongens dat ze op die motoren durven te rijden. Het is altijd wel bijzonder."

Je kunt een kanon afschieten in Assen vanmiddag, zo rustig is het (Rechten: RTV Drenthe)

Een vriendengroep uit België is toch gekomen, ook al kunnen ze niet naar binnen. "We hadden zes kaarten, maar kregen na een week een mail dat we als Belgen het land niet in mochten. Het geld hebben we teruggekregen. We hadden de camping al geregeld en hebben toen besloten om toch te komen. Gisteren hebben we rustig op de camping gezeten. We zijn vandaag even komen kijken bij het TT-circuit en rijden straks terug naar België", zegt Nick Beens.

In de stad is het koopzondag, maar het is heel rustig. Amber Spiering zit met een vriendin te lunchen op het terras en mist het echte TT-sfeertje. "Ik heb ook niet zoveel logees. Normaal heb ik er een stuk of zestien en nu één. Dat maakt wel een verschil. Er is ook minder lawaai van motoren. Dat geluid mis ik echt. Volgend jaar gaan we weer voor een gezonde, coronavrije TT."