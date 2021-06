Speerwerper Mart ten Berge uit Zuidlaren wint goud op NK Atletiek

Ten Berge is ongelofelijk blij met het resultaat. "In mijn laatste jaar als topsporter is dit het beste wat ik kon halen, geweldig!" De atleet had een zwaar voorseizoen, want vanwege corona was het moeilijker om zich voor te bereiden en bovendien kampte hij sinds begin 2020 met gezondheidsproblemen. "Het moest wel van ver komen."

Het vertrouwen in zichzelf terugwinnen was dan ook het lastigst voor Ten Berge. "Dat vertrouwen was nog niet helemaal aanwezig." Toen hij vorig weekend tijdens het Westfries Atletiekgala in Grootebroek een afstand van 78 meter en 22 centimeter, de beste Nederlandse seizoenprestatie, gooide, kwam dat vertrouwen een beetje terug. Ook vader Geert ten Berge, zijn coach, heeft hem hierbij geholpen.

Bronzen plak voor Danien ten Berge

Danien ten Berge, Marts zusje, heeft dit weekend een bronzen plak gewonnen bij het speerwerpen. Ze gooide een afstand van 52 meter en 76 centimeter. "Dat zat dichtbij haar eigen seizoenrecord, 53 meter en 18 centimeter", vertelt Ten Berge. "Zo goed heeft ze nog nooit gegooid. De eerste en tweede plaats lagen vlak bij haar. Het niveau lag erg hoog."

Ook Danien wordt door vader Geert gecoacht. "Eigenlijk verdient hij de grootste roem", lacht Ten Berge. "Hij heeft zijn kinderen zo ver kunnen brengen."

Danien ten Berge en vader en coach Geert ten Berge na het NK Atletiek in Breda (Rechten: eigen foto)

Meer Drents succes

Ook atlete Jorinde van Klinken (21) uit Assen viel dit weekend in de prijzen in Breda. Gisteren werd ze Nederlands kampioen discuswerpen, waarbij ze 64 meter en 28 centimeter worp. Ook heeft ze zilver gewonnen bij het kogelstoten, met een afstand van 17 meter en 84 centimeter.

Laatste wedstrijd

Voor Mart ten Berge wordt de Keath Beard Javelin-wedstrijd in september zijn laatste. "Ik kijk daar absoluut met veel genoegen naar uit. Een Olympische kwalificatie heb ik niet behaald, maar ik heb in mijn carrière meer dan genoeg gehaald om tevreden te zijn. En het is echt geweldig om dat samen met mijn vader te hebben kunnen doen."

