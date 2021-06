Opluchting bij ondernemers Orveltermarkt: 'Het is een cadeautje'

"Ik had niet verwacht dat het nog ging lukken. Het is een cadeautje", vertelt Nanny Steenhuis uit Westerbork van de notenkraam op het evenemententerrein.

Een ruime week geleden hoorde ze dat de vergunning voor de markten in juni ingetrokken werd. Ze dreigde met grote aantallen verse noten, kaas en worst te blijven zitten. Vrienden hielpen haar in eerste instantie met de voorraad uit de brand. Ze is blij dat ze het nu weer zelf in de hand heeft en kan ondernemen.

Hetzelfde geldt voor Ben Hut uit Zuidwolde. Hij produceert de meest uiteenlopende geuren. Van 'nieuwe auto-geur' tot de 'Boerenlucht', je kunt het zo gek niet verzinnen of het staat in de stand van Hut. Een markt waar hij vooraf veel investeringen voor heeft moeten doen zoals onder andere het inkopen van flesjes.

Gemeente was 'te gul'

Dat de aanloop van het evenement rommelig verliep komt door een miscommunicatie binnen de gemeente Midden-Drenthe. De organisatie van de markt vroeg in mei vergunningen aan voor vier zondagen in juni. Twee zondagen liep de markt zonder problemen. Totdat de gemeente de vergunning plots introk. De gemeente was volgens burgemeester Damsma 'te gul' geweest.

Politieke partijen Gemeentebelangen Smilde Beilen Westerbork en de andere Gemeentebelangen gingen het gesprek aan met de burgemeester. Organisator Manuela Huisman stuurde een brandbrief. "Toen belde burgemeester Damsma mij zelf na de collegevergadering 's avonds met het heugelijke feit dat we door mochten", vertelt ze. "Geweldig."

'Medeleven ontbrak'

Hut is blij met de keuze van de burgemeester. Al is de gemeente volgens hem een belangrijke stap vergeten. "Bij de gesprekken zijn een aantal mensen niet aan het woord geweest die wel heel erg gedupeerd zijn. Dat zijn wij als standhouders. Het medeleven naar ons toe ontbrak."

Of er een vergoeding komt voor de eerdere afgelaste markt is nog onduidelijk. De andere markten in juli kunnen ook weer door gaan.