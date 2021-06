Verhuizing Apple Museum in Westerbork in volle gang

In het voormalige museum zijn mensen druk in de weer. Onder hen Ed Bindels, Amac-directeur en de nieuwe eigenaar van de collectie. Hij ontvangt de duizenden spullen. Hij wijst naar de Lisa, een besturingssysteem waar ook de allereerste computermuis bij hoorde. "Daar ben ik heel blij mee, dat is mijn favoriet."

Nieuw museum

Bindels wil met de collectie het grootste Apple-museum van Europa beginnen. Hij heeft daarvoor 2000 vierkante meter tot zijn beschikking in winkelcentrum The Wall langs de A2 in Utrecht.

Het bestuur maakte het stoppen eerder deze maand bekend. Voor de bestuursleden is het andere koek vandaag. Alle spullen die ze nu inpakken, hebben ze gedoneerd gekregen. "Ik vind het jammer", vertelt penningmeester Arie de Bruijn. "We hadden gehoopt dit in Drenthe door te kunnen ontwikkelen. Soms gaat het niet zoals je dat zelf het liefste ziet."

In 2022 kunnen de Apple-fanaten terecht in Utrecht. Bindels werkt aan een museumontwerp.

