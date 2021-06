Mammoet Bertus uit Eext weer geknipt, geschoren en knuffelbaar

De mammoet wordt regelmatig ingezet bij culturele evenementen in de provincie. Maar afgelopen november viel hij om tijdens een flinke storm.

Noodlot

"Ja, hij heeft echt een dikke storm op de kop gehad", vertelt Geke Hoogstins. De mammoet staat bij de kunstenares op het erf in Eext. Niet alleen steelt het beest af en toe de show bij theaterspektakels, ook is het een soort toeristische trekpleister aan het worden.

"Mensen die langsrijden stoppen regelmatig en dan zie je ze kijken: wat is dat?", lacht Hoogstins. Maar na de flinke storm was er even niets te zien. Bertus lag op z'n zij, mistte een slagtand en ook de ogen waren kapot. "Er kwam zelfs een jongetje met een pleister, die wilde hij erop doen. Heel lief, al helpt dat natuurlijk niet", aldus Hoogstins.

Kapper en tandarts

De kunstenares schakelde hulptroepen in om het zielig hoopje mammoet weer op de been te krijgen. Via het Drents Museum kreeg ze twee levensgrote slagtanden. "Die moesten helemaal worden ingeboord zodat ze aan de stand vastgemaakt konden worden. Daar is zelfs echt een tandtechnicus bij geweest", vertelt Hoogstins.

Naast nieuwe tanden en ogen heeft Bertus ook een nieuwe vacht. Het vorige kapsel van de mammoet was van glaswol, iets wat voor irritatie op de huid kan zorgen als je het aanraakt. Hoogstins: "Want er zijn best veel kinderen die hem af en toe willen knuffelen." Via een schapenboer kreeg ze wol van zo'n dertig schapen, allemaal om Bertus weer mooi te krijgen.

Bertus en Betsy

Behalve Bertus is er nog een levensgrote mammoet-replica in Drenthe die regelmatig voorbijkomt bij culturele activiteiten. Haar naam is Betsy. Al lachend laat Hoogstins weten dat de twee kennis hebben gemaakt en dat het niet lang meer duurt voor er een derde mammoet is in Drenthe. "Ja, Betsy is zwanger", knipoogt ze.

De kunstenares en theatermaker heeft grote plannen met Bertus, Betsy en de mini-mammoet in wording. Al wil ze nog niet verklappen wat er volgend jaar te gebeuren staat: "We hebben veel leuke plannen. Ja kijk, ze komen door die verhalen gewoon tot leven. Je geeft ze een naam en dan ontstaan er leuke dingen."

Lees ook: