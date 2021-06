De Vledder Aa gaat weer helemaal kronkelen

De Vledder Aa is nu een onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland, een netwerk dat natuurgebieden aan elkaar verbindt. Het doel van de herinrichting is om 'een natuurlijk en klimaatbestendig beeksysteem' te krijgen. Het houdt in ieder geval in dat de beek weer gaat kronkelen en er meer ruimte is voor het vasthouden van water.

Wensen van bewoners

"We weten nog niet precies hoe dit gebied eruit zal gaan zien", zegt Gerrie van der Vegt, projectleider van de provincie Drenthe. "Daarom vragen we de bewoners wat zij graag terug willen zien in het gebied." Met deze gedachte is de herinrichting van de middenloop Vledder Aa vrijdag begonnen met een fietstocht voor bewoners en belanghebbenden. Ter plekke konden zij in gesprek met experts die onderzoek hebben gedaan naar het gebied.

Het doel van de herinrichting is om het natuurlijke beekdal terug te krijgen, met haar eigen flora en fauna. Het rechttrekken, verbreden en verdiepen van de beek heeft enorme gevolgen gehad voor de natuur in het gebied. Dit werd decennia geleden gedaan voor een zo optimaal mogelijke afwatering van landbouwgronden. Het beekje met variatie in waterpeil veranderde in rechttoe-rechtaan. Planten en dieren die juist die variatie en afwisseling nodig hebben verdwenen.

Positief en bezorgd

Van der Vegt hoort voornamelijk goede reacties op de plannen. "Er zijn veel positieve reacties op het feit dat het natuurlijker wordt. Maar er zijn ook wel bezorgde reacties van bijvoorbeeld boeren: ze vragen zich af: 'wat betekent het voor mijn bedrijf?' We gaan met hen in gesprek, om te kijken hoe we zorgen weg kunnen nemen, wat we voor elkaar kunnen betekenen. En misschien zijn er ook voor hen kansen, dat onderzoeken we. We richten het in om uiteindelijk een goed natuurgebied te krijgen, met mooie natuurwaarden waarbij de waterkwaliteit op peil is. We denken dat uiteindelijk iedereen daar baat bij heeft."

Dit jaar staat in het teken van plannen maken. Volgend jaar worden de plannen vastgesteld, waarna de werkzaamheden gaan beginnen.

