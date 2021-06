Drentse dijkgraaf moet schrijnende dossiers aardbevingsschade oplossen

Gestut huis in Slochteren, waar Geert-Jan ten Brink in het verleden burgemeester was (Rechten: ANP/Hollandse Hoogte/Kees van de Veen)

Geert-Jan ten Brink uit Annen moet vastgelopen dossiers in de hersteloperatie van huizen in het Groningse aardbevingsgebied vlottrekken. Er is 50 miljoen euro beschikbaar voor de meest schrijnende gevallen.

Ten Brink, dijkgraaf van Waterschap Hunze en Aa's, kent het aardbevingsgebied uit zijn tijd als burgemeester van Slochteren. De aardbevingen als gevolg van gaswinning zorgen voor schade aan huizen. Er wordt gewerkt aan herstel en versterking van gebouwen, maar soms lopen gesprekken op niets uit.

Die meest schrijnende zaken komen straks bij Ten Brink op het bureau. "Het gaat om zaken die compleet zijn vastgelopen. Zaken die niet in aanmerking komen voor enige andere regeling. Dus mensen die nog in overleg zijn met de NCG (Nationaal Coördinator Groningen, red.) komen bijvoorbeeld niet bij mij terecht."

50 miljoen

Demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt 50 miljoen euro beschikbaar, nadat de druk vanuit de Tweede Kamer voor oplossingen toenam. "Dit geld geven we niet uit aan processen, maar is echt bedoeld voor het aanpakken van de problemen", zegt Ten Brink, die zelf niet betaald krijgt voor de functie van onafhankelijk adviseur/voorzitter van het Interventieteam vastgelopen dossiers. "Ik wil geen geld verdienen over de rug van de Groningers."

Hoeveel mensen hij kan helpen, kan hij nog niet inschatten. "Het kan gaan om tientallen, 100 of 150. Daar gaan we werkenderwijs achter komen. Ik zie die 50 miljoen als een startbedrag. Mocht blijken dat het onvoldoende is, zal mijn advies zijn om meer beschikbaar te stellen."

Gemeenten

Maatwerk is het toverwoord in de aanpak van het interventieteam. Gemeenten, de NCG en het Instituut Mijnbouwschade Groningen kunnen casussen aandragen. Zelf zal Ten Brink dus niet aan de keukentafel van de Groningers zitten. "De gemeenten kunnen dat veel beter, die hebben deze gevallen al jarenlang in beeld."

Aan Ten Brink de taak om door te pakken, niet langer praten, maar herstellen aan de huizen waar nodig. "Ik heb een ruim mandaat, samen met het interventieteam. Afgelopen weken hebben we veel gesproken, de voorbereidende werkzaamheden zijn in gang gezet. Het is zaak dat we na de zomer full speed kunnen gaan. Door de dossiers los te trekken, kunnen we de mensen weer perspectief bieden voor de toekomst."