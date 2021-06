Assen pakt duivenoverlast aan met til op stadhuis en voerverbod

Komende donderdag volgt overleg over het plan van aanpak met betrokkenen. Maar klaagster Tineke Pomp, die het conceptplan met oplossingsmaatregelen inmiddels heeft gezien, reageert positief. "Ze pakken het echt heel serieus op. En veel buren van mij zeggen: 'Maakt niet uit hoe het opgelost wordt, als het maar opgelost wordt'. We zijn er allemaal zo flauw van. We willen nu eindelijk eens van die beesten af en al hun geschijt en andere rommel."

Balkons met netten en pinnen

Maanden geleden trok bewoonster Tineke Pomp, mede namens andere bewoners van de flat Colonnade, bij de gemeente aan de bel. Ze waren er 'strontflauw' van. Ze kunnen al een jaar niet meer fatsoenlijk op hun eigen balkon zitten. Stadsduiven maken er een 'schijtbende' van en leggen er zelfs eieren. Sommige bewoners beveiligden hun balkonmeubilair met netten en plaatsten scherpe pinnen op hun balkonbalustrade en langs de raamkozijnen. Wethouder Bob Bergsma is zelf poolshoogte komen nemen en trok zelf meteen de conclusie 'dat het zo echt niet langer kan'.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Tineke Pomp heeft haar balkon gewapend met netten en pinnen om duiven weg te houden (Rechten: RTV Drenthe/Margriet Benak)

Succes in andere gemeentes

Vorige maand is de gemeente begonnen met de uitwerking van een beheerplan voor de overlastgevende stadsduiven. Basis hiervoor zijn de aanbevelingen van een vogeldeskundige van SOVON Vogelonderzoek Nederland. Allereerst moet er een vaste plek voor de duiven komen in de vorm van een duiventil. Speciaal beheer in die duiventil moet de duivenpopulatie in toom houden. En voor andere plekken in de stad is een voerverbod nodig.

Assen heeft hierbij ook gekeken in Winschoten en Zutphen, waar ze al jaren met een duiventil werken, nadat ook daar overlast was. Daar blijkt een vaste duiventil met nestkasten, watervoorziening en een voerstation te helpen. De duiventil is bijvoorbeeld in Winschoten ook op het gemeentehuis neergezet, wat centraal in het leefgebied van de duiven is. De overlast is daar met succes bestreden. De populatie wordt in toom gehouden doordat de duiveneieren door kalkeieren worden vervangen. En in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is een voerverbod opgenomen.

Beheer in handen van gemeente

Assen gaat nu hetzelfde traject in. Het stadhuis wordt de plek voor de duiventil. "Het midden van het dak is 50 meter verwijderd van woonhuizen. En de organisatie van beheer en verzorging leggen we neer bij iemand in dienst bij de gemeente, bijvoorbeeld iemand met een basisbaan. Dit biedt de garantie voor continuïteit en kwaliteit van de verzorging. Bovendien heeft die persoon geoorloofd toegang tot het dak van het stadhuis", stelt de gemeente in het concept.

Het bovenste dek van de parkeergarage Triade was als tweede locatie in beeld. Maar volgens de gemeente is het beheer en de dagelijkse verzorging van de duiven beter te regelen via het stadhuis.

Twee weken opsluiten

Om de stadsduiven ook daadwerkelijk richting de duiventil te krijgen en weg van de overlastlocaties, wil de gemeente ze wegvangen en ze twee weken in de til opsluiten. Zo moeten ze wennen aan de duiventil, zodat ze na de vrijlating weten dat ze hier water en voer krijgen, en dat ze er kunnen slapen en nestelen.

Om de werking van de duiventil te doen slagen moet de gemeente ook het voeren op verschillende locaties in de stad aanpakken. "Waar ze voer krijgen, bepaalt de oriëntatie van de stadsduiven. Zij gaan een nieuwe voederplek pas gebruiken, als er niet langer op andere bekende andere plaatsen wordt gevoerd", aldus de gemeente. In Assen gaat het dan vooral om het Koopmansplein, waar een vrouw ze elke dag duivenvoer geeft, en om het Ceresplein waar sommige bewoners de beesten op hun balkon voeren.

Voerverbod

Omdat volgens de gemeente afspraken met betrokkenen niet garanderen dat er niemand anders in het centrum de duiven gaat voeren, wordt ook in Assen een voerverbod opgenomen in de APV.

Deze week worden alle maatregelen besproken met betrokkenen. Als die het eens zijn met de aanpak keurt het college van B en W het plan volgens een woordvoerder voor het zomerreces definitief goed, zodat de duiventil zo snel mogelijk geplaatst kan worden met uitvoering van alle beheersmaatregelen.

