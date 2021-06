Afvalwaterinjectie door NAM onder verscherpt toezicht

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stelt per direct alle activiteiten van de NAM onder verscherpt toezicht die te maken hebben met de injectie van afvalwater in de bodem. Het water is afkomstig van de olieboringen in Schoonebeek.

Volgens het SODM heeft de NAM, met hoofdkantoor in Assen, onvoldoende gehandeld bij de gescheurde injectieput voor afvalwater in het Twentse Rossum, meldt RTV Oost.

Scheur

Het SodM deed onderzoek naar een scheur in een buis van een put waar het water in wordt gepompt. Die scheur werd in februari gemeld door de NAM. "SodM heeft het onderzoek van de NAM beoordeeld en komt tot de conclusie dat de NAM onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de oorzaak van de scheur", schrijft het SodM.

Volgens de toezichthouder had de NAM de opsporing van dergelijke scheuren niet op orde, de gevonden scheur had al in 2017 gemeld moeten worden. Het SodM heeft melding gemaakt bij het Openbaar Ministerie, dat een strafrechtelijk onderzoek start naar het handelen van de NAM.

In Twente is al jarenlang discussie over het injecteren van afvalwater in de bodem. Tegenstanders zijn bang dat de chemicaliën uit het afvalwater in het grondwater terecht komen. Ook in Drenthe wordt gekeken of afvalwater in de bodem kan worden geïnjecteerd, daarvoor zijn Schoonebeek, Dalen en Oosterhesselen in beeld.

Schoonebeek

Bij de oliewinning in Schoonebeek wordt water gebruikt, het gebruikte en vervuilde productiewater wordt via oude gasleidingen naar het Rossum getransporteerd, om daar in de bodem geïnjecteerd te worden. In put ROW2 werd de scheur vastgesteld. Het SodM concludeert dat er geen afvalwater is weggelekt.

"De NAM had al in 2017 kunnen weten dat er problemen waren met de integriteit van injectieput ROW2, omdat in augustus van dat jaar de druk in de ruimte tussen de binnen- en de buitenbuis kortstondig wegviel. De gemeten drukdaling had tijdig opgemerkt, onderzocht en bij de toezichthouder gemeld moeten worden."

Na het onderzoek naar put ROW-2 is de nabijgelegen put ROW-7 buiten gebruikt gesteld, omdat volgens het SodM daar dezelfde problemen zouden kunnen ontstaan.

Reactie NAM

De NAM laat in een reactie weten de overige putten beter te gaan monitoren, zoals het SodM eist. "Uiteraard volgen wij de aanbevelingen en adviezen van SodM op en hebben daarom ROW-7 direct ingesloten", zegt Martijn Kleverlaan, manager onshore velden NAM. "Daarmee doen we ook recht aan de vragen uit de omgeving over deze waterinjectielocatie. We zullen ROW-7 pas weer in gebruik nemen nadat SodM hier goedkeuring voor heeft verleend."

