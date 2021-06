Bouw wolvenhek langs Drentse provinciegrens begint morgen

Vlak over de Drentse provinciegrens begint morgen de bouw van het 'wolvenhek'. In het Friese dorp Boijl wordt dan de eerste paal in de grond geslagen.

Het gaat in eerste instantie om een proefversie van het wolvenhek niet ver van de Boijlerweg, meldt Omrop Fryslân.

Het plan voor het plaatsen van een kilometerslang hek komt van Stichting Wolvenhek Fryslân. Vijf boeren pleitten begin dit jaar om een hek langs de Friese provinciegrens met Drenthe, Groningen, Overijssel en Flevoland neer te zetten. Later stelden ze het plan bij en moest het hek alleen geplaatst worden rondom weidegebieden. Zo worden onder meer het Drents-Friese Wold, het Fochteloërveen en het Lauwersmeergebied buiten beschouwing gelaten. Op deze manier wil de stichting voldoen aan Europese regels die bescherming van de wolf voorschrijven.

Tegenstanders van het wolvenhek zeggen dat deze natuurbeschermingswetten dergelijke ingrepen niet toestaan. De wolf is namelijk in heel Europa zwaar beschermd en mag niet gedood of verstoord worden.

Wolf in Drenthe

Uit cijfers van BIJ12 blijkt dat de wolf vorige maand nog schapen in en rond onze provincie doodbeet. Dat gebeurde onder meer in Peize en bij Fochteloo. Eind mei werd ook een dode wolf gevonden op de Frieslandroute (N381) bij Appelscha.

Of er momenteel wolven rondlopen in Drenthe is niet helemaal duidelijk. Volgens de Zoogdiervereniging werd de wolf vorige week nog gespot in een natuurgebied in Zuidwest-Drenthe. Of dit om de wolf gaat die vorige maand ook actief was in Peize en omgeving, is niet bekend.

