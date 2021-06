Vrachtwagens rijden af en aan voor beachrugbyveld in Havelte

En dat is niet een klein beetje. "Nee dertig vrachtwagens vol", zegt voorzitter Harro Hokse. "In totaal 750 kuub, dus dat is wel veel. In totaal is dat gewoon 750 duizend liter zand." Speciaal rugbyzand wel te verstaan. "Het is een andere korrel en blijft fijn van structuur. Dus je kunt er geen zandkastelen van bouwen. Maar de spelers hebben hier meer grip op en als ze vallen is het wat zachter." En het is trouwens Drents zand, het komt uit Borger.

Het nieuwe beachveld ligt tegen over de basisschool van Havelte. Leden van de rugbyclub helpen daarom om de vrachtwagens vol zand veilig op het terrein te krijgen. En als er dan eenmaal een flinke laag ligt, duiken ze meteen met bal en al het zand in om het uit te proberen.

Het veld wordt alvast getest (Rechten: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

In de winter is op het terrein aan de Havelter Schapendrift een natuurijsbaan. Schaatsliefhebbers hoeven niet bang te zijn dat er komend winter geen ijs is. "In november laten ze het hele terrein vol water lopen. Dat bevriest gewoon en kan voor het zand geen kwaad. Als het water dan weer weg is in de zomer, moeten wij het een beetje doorharken en kunnen we er weer op", legt voorzitter Hokse uit.

Rugby op de hei

De club speelt jarenlang in de zomer op het zand van de hei, net buiten Havelte. Maar twee jaar geleden is het terrein afgesloten. Toen begon het idee van een eigen zandbak te borrelen. "Onze gewone veld ligt hier om de hoek. Alle verenigingen zitten hier bij elkaar. Dus dat is fantastisch dat we het beachveld hier kunnen maken."

Ook andere verenigingen in en om Havelte mogen gebruik maken van het beachveld voor hun activiteiten. Morgenavond worden de eerste trainingen gegeven. Volgend jaar wil de rugbyvereniging ook wedstrijden en toernooien organiseren. De club hoopt dat het veld minimaal vijf jaar kan blijven liggen.