Handelaar uit Gieterveen boos na ontruiming door gemeente

De gemeente had Lubben laten weten dat hij de spullen die in de berm stonden moest opruimen. Toen dat te lang duurde, is de gemeente anderhalve week geleden zelf aan de slag gegaan.

'Te veel meegenomen'

De Gietervener erkent dat er spullen in de berm stonden die daar niet mochten staan en dat hij daar per brief op is gewezen, maar volgens hem heeft de gemeente veel meer weggehaald.

"In de berm stond wel wat, maar ze hebben ook spullen meegenomen die op mijn eigen grond stonden. Mijn gloednieuwe kozijnen, tuinmeubels en wat gereedschap. Het ging allemaal mee in de grijper", zegt Lubben.

Perceelgrens

Behalve de spullen is ook een deel van de bestrating en een hekwerk weggehaald. Volgens Lubben verschillen hij en de gemeente van mening over waar de perceelgrens precies loopt.

"De stenen lagen daar al sinds 1974. Ik heb contact gehad met het kadaster en die gaven mij gelijk. We waren ook al bezig met leegruimen, dus ik vind het gewoon kinderachtig wat er gebeurd is."

Oprit vol

Naast spullen die zijn meegenomen, ligt de oprit van de ondernemer ook vol met voorwerpen die op de grond stonden die de gemeente heeft leeggeruimd. Verroeste lampenkappen, zakken tuinaarde, plastic stoelen, een fietskar en nog veel meer.

Wat Lubben eigenlijk met al die spullen moet? "Ik zie overal handel in. Ik koop spullen op en dan verkoop ik het weer door." Hij benadrukt dat de oprit alleen maar zo vol staat doordat de gemeente aan de slag is geweest. "Binnenkort ga ik dat opruimen."

'Mooi dat het weg is!'

De ratjetoe bij zijn bedrijf is meerdere inwoners een doorn in het oog. Dat blijkt wel wanneer er een fietser tijdens het interview langsrijdt. "Mooi dat ze dat weggehaald hebben, nu de rest nog!", roept een man die snel doorfietst.

Lubben schudt zijn hoofd. "Allemaal import. Van de mensen die hier vandaan komen hoor ik nooit iets verkeerds."

De oprit van Lubben staat nu vol met spullen (Rechten: RTV Drenthe/Hjalmar Guit)

'Afspraken niet nagekomen'

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra laat weten dat er is ingegrepen met het oog op de veiligheid. Contact met Lubben daarover heeft er niet snel genoeg voor gezorgd dat de ondernemer de boel netjes heeft gemaakt.

"In gesprek met de betreffende bewoner hebben we verzocht om de spullen in elk geval uit de berm weg te halen. Daar hebben we afspraken over gemaakt en die zijn helaas niet nagekomen", aldus Hiemstra.

Volgens de burgemeester zijn de spullen door de gemeente weggehaald vanuit veiligheidsoogpunt. Hiemstra: "Het is belangrijk dat de leefomgeving netjes blijft. Daar moeten we allemaal ons best voor doen."

Advocaat

Lubben wil het er in ieder geval niet bij laten zitten en heeft inmiddels een advocaat ingeschakeld. Hij wil in ieder geval compensatie voor de meegenomen spullen. "Het liefst wil ik de boel weer terug zoals het was, sowieso het hek en het straatwerk."

Zijn werk komt volgens de ondernemer wat in de knoei, omdat de gemeente volgens hem ook zijn aanhanger mee heeft genomen. "Nu moet ik een beroep doen op vrienden om aan spullen te komen. Dat lukt nu wel even, maar ik wil gewoon weer zelf aan het werk."