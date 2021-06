Na drie jaar heeft Rolde een vervanger voor gestolen bronzen beeld

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra onthulde vanavond het beeld op De Hertenkamp, een terrein gelegen aan het bos in Rolde waar onder meer verschillende soorten dieren verblijven.

Terugkeer

Frederiek Dilling zit in het bestuur van Stichting de Hertenkamp en is blij met de komst van het standbeeld. "De Vreugdedans heeft hier zo'n tien jaar gestaan, nadat het werk eerst stond in Rolde zelf, op de Brink. Maar daar werd het beeld steeds vernield, toen hebben ze hem binnen de hekken van De Hertenkamp geplaatst."

Na de diefstal staat er bijna drie jaar niks meer op de plek. "We hebben overlegd, en daar kwam uit dat we toch wel een vervanger wilden voor De Vreugdedans. Met hulp van sponsoren is er geld bijeen gebracht en kon het bestuur een nieuw kunstwerk laten plaatsen. "En het leek ons mooi als iemand het uit Rolde zelf zou kunnen maken." Uiteindelijk bleek Kunstenaar Jeroen Boersma de gelukkige.

Het beeld is helemaal gemaakt van hout, afkomstig van een boomstam uit het dorp. Boersma: "We hebben eerst overlegd wat mooi zou zijn, en het belangrijkste was dat het hout van een boom uit de omgeving zou komen. Maar we wilden geen gezonde bomen kappen." De sloop van ontmoetingscentrum De Boerhoorn bood uitkomst.

Kunstenaar Jeroen Boersma naast zijn zelfgemaakte beeld (Rechten: RTV Drenthe/Aaldert Oosterhuis)

"Toen ik dat zag, ben ik naar de aannemer gegaan en gevraagd of er ook bomen werden gekapt voor de sloop", vertelt Boersma. Dat bleek. De kunstenaar wilde niet dat het hout van de bomen uit het dorp verloren zouden gaan. 'Van eentje maak ik het kunstwerk', dacht hij. "Het wordt niet allemaal brandhout."

De gedachte achter het werk is dat de boom zelf het kunstwerk vormt. Boersma ontwikkelde hiervoor een kunstvorm met een speciale groeistructuur met lijnen. Het karakteristieke ervan is dat je van tevoren niet weet hoe het het achteraf uit komt te zien. "Het klinkt makkelijk, maar je bent aan het zoeken hoe de mooiste lijnen in het zicht komen. Daarvoor moet je kritisch kijken en af en toe dingen opnieuw doen, maar met de creativiteit komt er iets prachtigs uit."

Opgevist

Overigens gaat het verhaal dat het gestolen beeld, De Vreugdedans van Kees Verkade, vorig jaar door de brandweer is opgedoken tijdens een duikactie. Dat exemplaar zou teruggegeven zijn 'aan Rolde', en momenteel in het dorp staan. Maar bij het bestuur van De Hertenkamp heeft geen idee daarvan. "Dat is ons niet bekend", aldus Dilling. En heel verrassend dat dit zo boven water komt", klinkt ze verbaasd.

Voor Rolde is het in ieder geval te hopen dat het nieuwe houten kunstwerk van Boersma 'gewoon' blijft staan.

