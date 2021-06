"Boswachter Kees! Wakker worden!", roept de achtjarige Ilse naar boswachter Keer van Son. Zijn dutje op het Balloërveld is het afgelopen, hij gaat op pad met Ilse, die hem van alles vraagt over zijn werk als boswachter in Nationaal Park Drentsche Aa.

Het interview is te zien op deze nieuwe website van Biblionet Drenthe, met verhalen over vriendschap. Het zijn korte gefilmde verhalen, bedoeld als aanvulling op het aanbod van de bibliotheek, speciaal voor mensen die niet zo snel (meer) een boek zullen lezen. Bezoekers kunnen kijken en luisteren naar bijvoorbeeld gedichten van Drentse dichters, naar een verhaal van verhalenverteller Jeanet Landman en naar het interview met Van Son.

Speciale vriendschap

Ilse vraagt hem naar zijn lievelingsdier. "Dat is het gentiaanblauwtje. Die heeft een hele speciale vriendschap met een mierensoort en met een plantje: klokjesgentiaan", legt Van Son uit. "Dat vlindertje legt dus eitjes op het bloemetje. Daar komen rupsjes uit, die gaan het bloemetje helemaal opeten. En als de rupsjes groot genoeg zijn, dan laten ze zich vallen. Dan wachten ze net zolang tot er een mier langskomt, een knoopmier. Die mier neemt het rupsje mee en het rupsje overwintert in het nest van die mier. In het voorjaar dan komt daar weer een hele mooie vlinder uit. Grappig hè, die vriendschap in de natuur!"

Ook geven bibliotheekmedewerkers op de site persoonlijke boekentips en er is een rebuspuzzel waarmee prijzen te winnen zijn. De puzzel is ook op papier verkrijgbaar in de Drentse bibliotheken, met uitzondering van de vestigingen in Assen, Emmen en Hoogeveen. De website kan ook worden gebruikt in het recreatieprogramma van woonzorgcentra.

