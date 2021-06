Dick Lukkien: 'We zoeken spelers die ons willen helpen terugkeren op het hoogste niveau'

Slechts zeven spelers, die in de slotfase van het vorig seizoen ook deel uitmaakten van de selectie, stonden om 10.30 uur op het veld: Glenn Bijl, Didier La Torre, Ben Scholte, Jari Vlak, Lucas Bernadou, Lentini Caciano en Luciano Carty. Daar hadden Miquel Araujo en Sergio Peña eigenlijk ook bij moeten staan, maar de twee Peruanen spelen op dit moment met hun geboorteland de Copa America.

Peña, Araujo en Bijl

Of die twee internationals blijven is natuurlijk de grote vraag. Ze hebben nog een doorlopend contract, maar drukken ook flink op de begroting. Datzelfde geldt voor Glenn Bijl. De kans is aannemelijk dat deze drie basisspelers Emmen de komende weken nog gaan verlaten, al houdt Lukkien ook rekening met een ander scenario. "Een jaar geleden dachten we ook dat ze zouden vertrekken en gebeurde het ook niet", aldus de Veendammer die in zijn korte vakantie (op Mallorca, waar hij een weekje was met zijn assistenten) het coronavirus opliep. "Ik ben daar zeker tien dagen goed ziek van geweest. De laatste drie dagen gaat het gelukkig weer beter."

Vijf nieuwe gezichten en veel jeugd

De paar fans die vanochtend toeschouwer waren zagen veel onbekende gezichten. Jeroen Veldmate, overgekomen van Go Ahead Eagles, kenden ze nog wel. Maar aan de gezichten van Leonel Miguel, Oussama El Azzouzi (beide FC Groningen), Peter van Ooijen (Uerdingen) en Michael Brouwer (Heracles) moesten ze toch nog wel even wennen. Bovendien stonden er veel spelers van de Onder 19-selectie op het veld.

'Eigenlijk zoeken we op elke positie nog wel versterkingen'

"We zijn er nog lang niet als je kijkt naar ons elftal. Het is lastig aan te geven wat we nog zoeken, maar eigenlijk op elke positie willen we ons nog wel versterken. Natuurlijk is dat ook sterk afhankelijk van wat er gaat gebeuren met Peña, Araujo en Bijl", aldus Lukkien die ervan uit gaat dat Nick Bakker en Keziah Veendorp niet meer zullen terugkeren. "Zij hebben aangegeven te willen wachten op iets anders." Zeker is wel dat Paul Gladon, Marko Kolar, Ricardo van Rijn en Robbert de Vos niet meer zullen terugkeren, terwijl Hilal Ben Moussa alle opties open houdt.

"We hebben gelukkig nog een paar weken om ons elftal op orde te krijgen en daar heb ik alle vertrouwen in. We zoeken spelers die ons willen helpen terugkeren op het hoogste niveau, want dat is het doel dat we hier met z'n allen hebben."